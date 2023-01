Can Yaman fidanzata: dalla Turchia giurano sia Greta

Can Yaman chi è la fidanzata del famoso attore reduce da Viola come il Mare: dalla Turchia sono sicuri che si tratti di Greta

Ultime notizie su Can Yaman riguardo alla sua attuale fidanzata direttamente dalla Turchi. Il bell attore, star in Italia, è intento a girare nella sua patria d’origine la serie El Turco. Grazie al grande successo da interprete l’ex fidanzato di Diletta Leotta si è affermato suo malgrado anche fronte gossip. L’attore è comunque famoso non solo per le paparazzate ma anche per la fortunata soap opera turca Daydreamer e poi con produzioni italiane come Viola come il mare, dove Can Yaman ha recitato al fianco di Francesca Chillemi. Quest’anno, dunque l’attore tornerà con una nuovissima serie tv, El Turco, in uscita su Disney Plus entro la fine dell’anno, anche se manca ancora la data ufficiale, e proprio grazie a questa produzione dalla Turchia si sono rincorse delle voci su una relazione tra Can Yaman e Greta Ferro, attrice protagonista di El Turco. Dalla Turchia giurano che Greta sia la fidanzata attuale di Can Yaman, ma la relazione non è mai stata confermata, anzi diverse fonti riportano che non ci sia assolutamente nulla tra i due. Questa non è una situazione nuova per Can Yaman: quando ha girato Viola come il mare, il turco è stato per mesi al centro del gossip per una presunta relazione con Francesca Chillemi, con le voci che si sono fatte talmente insistenti da portare i due a dover fare il punto sulla situazione, frenando l’invadenza dei fan che non solo si chiedevano se i due stessero insieme, ma auspicavano una vera e propria relazione. Con Greta Ferro, protagonista insieme all’attore della serie El Turco, si sta verificando lo stesso scenario, ma non c’è alcuna conferma che Greta sia la fidanzata di Can Yaman.

Can Yaman: le ex fidanzate

Molti fan, sul web, si chiedono chi sia la vera fidanzata di Can Yaman, ma com’è spesso accaduto le notizie a riguardo scarseggiano. Nonostante l’enorme popolarità, l’attore turco rimane molto guardingo quando si tratta della sua vita sentimentale, per cui le moltissime indiscrezioni che si sono avvicendate negli anni difficilmente hanno trovato riscontro. 33 anni, originario di Istanbul, Can Yaman sin dal suo grandissimo successo con Daydreamer è stato costantemente al centro del gossip italiano. La storia più celebre per l’attore turco è sicuramente quella con Diletta Leotta: i due sono stati prima paparazzati, poi sono usciti allo scoperto a inizio 2021, ma la loro storia d’amore dopo qualche mese è giunta a termine, diventando un tema di grande dibattito, anche perché i due non hanno mai parlato dei motivi della loro rottura.

Oltre alla relazione con la nota giornalista sportiva, non ci sono altre storie ufficiali nella vita sentimentale di Can Yaman, ma i rumours si sono sempre rincorsi a dismisura. Abbiamo parlato di quello che ha riguardato Francesca Chillemi, ma molto si è chiacchierato an che riguardo Can Yaman e Demet Ozdemir, attrice protagonista di Daydreamer, ma anche in questo caso senza alcun riscontro ufficiale. Uno degli ultimi nomi, prima di Greta Ferro, è stato quello di Maria Giovanna Adamo, modella calabrese classe 1996 che secondo Chi era la fidanzata di Can Yaman. I due, stando a quanto raccontato, si sarebbero conosciuti sul set di Viola come il mare e hanno cominciato a frequentarsi, ma anche in questo caso non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale.