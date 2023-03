Michele Naspi chi era: causa morte del Tiktoker

Morto il Naspi, chi era Michele Rossiniello TikToker: la causa della morte e quando i funerali. Aveva 39 anni e lascia una giovane famiglia

Morto Michele Naspi, 39 anni, TikToker di Foggia molto famoso nella rete italiana del celebre social, avendo raggiunto quota 200mila follower e quasi 10 milioni di like sul suo account @michelenaspi, ora inondato di messaggi. Noto a tutti come il Naspi, il suo vero nome del TikToker deceduto era Michele Rossiniello, che aveva pubblicato il suo ultimo video proprio il 27 febbraio, proponendo un concetto importante in un periodo che, si lascia intendere, non fosse affatto dei migliori per lui: non voleva altro che stare bene con se stesso, così da essere unicamente felice, finalmente. La sua vita non era soltanto TikTok, tutt’altro, anche se il social era stato una piacevole scoperta per lui, in grado di toccare numerose vite e strappare risate. Il mondo di Michele Rossiniello, il Naspi per tutti, era la sua famiglia, che ora lo piange disperata: moglie e due figli ne piangono la scomparsa. Video ironici e scene di vita quotidiana che, senza particolari pretese, erano riusciti a renderlo un personaggio noto del vasto panorama di celebrità di TikTok. Proprio la sua genuinità e la mancanza di quella “voglia d’arrivare” lo rendevano tanto amato, come ben dimostrano i tanti messaggi che in queste ore vengono pubblicati in sua memoria, così come i video maggio, colmi di sofferenza. Da chi gli augura di fare buon viaggio, l’ultimo, a chi sottolinea di non averlo mai conosciuto di persona, ma d’aver sempre apprezzato l’allegria che era in grado di portare nelle vite degli altri. I funerali del Naspi, Michele Rossiniello, si celebreranno giovedì 2 marzo presso la Chiesa del Sacro Cuore di Foggia alle ore 10.00. Notizia diffusa pubblicamente, che darà la possibilità a chiunque lo volesse di portare i propri rispetti alla famiglia, rispettando il momento ovviamente, mostrando l’impatto avuto dal figlio, marito e padre su tante persone.

Michele Naspi causa morte

La causa della morte del Naspi, nome d’arte di Michele Rossiniello, conosciuto così da tutti i suoi follower su TikTok e, ormai, nella vita quotidiana, è stata data da Foggia Today, che ha sottolineato come non vi siano notizie certe su come è morto il TikToker. Ciò che conta, ora, è il rispetto per la famiglia dell’uomo, che lascia moglie e due figli. Michele Rossiniello aveva soltanto 39 anni e a quest’età si ritiene, giustamente, d’avere tutta la vita davanti, ma così non è stato, purtroppo. Iniziano a circolare alcuni rumor, non confermati dalla famiglia, che in questa fase ha ovviamente ben altro cui pensare che rispondere alle domande dei follower, per quanto in tantissimi si stiano dimostrando comprensivi e colmi d’amore In seguito tutto questo affetto avrà un impatto molto forte sui cari del Naspi, che si renderanno conto dell’impatto avuto dall’uomo su tante vite, in una fase in cui tutti noi cerchiamo soltanto un po’ di leggerezza. Ripetendo, quindi, come si tratti soltanto di voci circolate online, pare che la causa della morte del Naspi sia stata un infarto.