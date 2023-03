Anticipazioni Gf Vip 2 marzo: Donnamaria provoca Oriana, busta nera

Le anticipazioni del GF Vip di stasera 2 marzo vedono Donnamaria avvicinarsi ad Oriana, le insicurezze di Bebe e l’amara sorpresa per Davide

Dalle anticipazioni del GF Vip di stasera 2 marzo si tornerà con i provvedimenti e se si vocifera che ci possa essere una nuova busta nera, le ultime notizie sulla casa più spiata d’Italia parlano anche di una semplice ramanzina da parte di Alfonso Signorini. Ancora una volta al centro del problema c’è il vino, ieri in giornata, infatti, Luca Onestini ha avuto da ridire nei confronti di Milena Miconi. All’inizio sembrava un discorso pacato che poi è sfociato in litigio, l’ex tronista di Uomini e Donne ha accusato il volto del Bagaglino di essere troppo fissata sul vino e di controllare i bicchieri solo di lui e di Oriana. Milena si è risentita dicendo che non è affatto vero che guarda nei bicchieri ma non ha negato che pensa che i due bevano troppo, in particolare la venezuelana. Vedremo se la questione alcool, già affrontata dal conduttore in diverse puntate, tornerà tra gli argomenti del Grande Fratello Vip di questa sera. La certezza è che si parlerà in diretta delle insicurezze di Oriana che dopo un momento di pace con Daniele, nella notte è tornata ad avere dei dubbi sull’interesse del ragazzo nei suoi confronti sfogandosi addirittura con l’acerrima nemica Martina. La venezuelana non regge gli alti e bassi del veneto e l’ex di Dal Moro ha cercato in tutti i modi di farle comprendere che questo è il carattere del ragazzo e che deve stare tranquilla. Un avvicinamento c’è stato anche tra altri due ex, Nikita e Matteo che sembravano non andare d’accordo stando almeno a quanto riferito dalla fatina in quella famosa serata in cui Alfonso Signorini le ha mostrato i messaggi di Diamante contro George Ciupilan.

Anticipazioni GF Vip 2 marzo: Donnamaria e Oriana

Stando alle anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip di stasera 2 marzo, grande protagonista per la seconda puntata consecutiva sarà Edoardo Donnamaria che potrebbe ricevere una sorpresa dopo dei video che potrebbero essere mostrati destando nuovamente l’ira di Antonella e probabilmente anche quella di Daniele. In diversi video che circolano in rete tra i fandom si vede il volto di Forum avere degli atteggiamenti molto affettuosi nelle ultime ore nei confronti di Oriana che, seppur scherzando, ha lasciato intendere di non aver voglia di creare materiale a favore di clip. Prima il Donnalisi ha, simulando quello che ha fatto nel van con Nicole Murgia, toccato la protesi della venezuelana poi l’ha presa in braccio sempre scherzando ma contro la volontà della Marzoli e infine si è lasciato andare ad atteggiamenti sopra le righe appoggiandosi a lei. Ovviamente comportamenti goliardici e nulla di trascendentale, ma non essendoci un buon rapporto tra Antonella e Oriana, nonostante le parole di conforto di quest’ultima dopo l’ultimo litigio con Edoardo, e avendo già visto atteggiamenti affettuosi di Donnamaria con la Murgia queste clip non potrebbero piacere ad Antonella. A proposito dell’ex di Andrea Bertolacci, stando alle anticipazioni di stasera 2 marzo nella puntata del Grande Fratello Vip entrerà nella casa per un confronto con Antonella dato che nelle ultime ore ha risposto sui social alle parole della Fiordelisi che le ha dato della donna senza valori. Un controsenso visto che nella scorsa puntata aveva esonerato la Murgia da qualsiasi responsabilità prendendosela unicamente con Edoardo.

Lo stesso Edoardo potrebbe avere un confronto con Daniele dopo il suo giudizio sull’amicizia tra Dal Moro e Wilma Goich. Secondo il volto di Forum infatti l’ex tronista si è avvicinato alla cantante solo per visibilità e per strappare la fantomatica clip fingendo di provare realmente amore per l’artista. Parole forti che arrivano a distanza di settimane e che sembrano una risposta alle critiche di Daniele nei confronti Donnamaria avvenute durante l’ultima puntata. Come sempre però Donnamaria non ha scelto di parlare chiaramente a Daniele e proprio per questo Alfonso Signorini potrebbe accendere l’ira veneta facendo vedere questa clip a Dal Moro. Al centro della puntata di stasera 2 marzo del Grande Fratello Vip ci sarà anche Davide Donadei che nella notte tra martedì e mercoledì ha avuto un forte scontro con Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha provocato l’ex tronista ricordando il tweet inviato da Chiara Geme, sua ex. Nel contenuto, mostrato da Giulia Salemi in diretta, si complimentava ironicamente con Davide per confortare Antonella che si sentiva tradita da Edoardo alludendo al fatto che lo stesso Donadei era stato fedifrago. Dopo l’ironica domanda di Tavassi a Davide su che cosa intendesse Chiara, il cuoco si è scagliato contro Edoardo ripetendo più volte che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi era andato oltre e che non aveva avuto rispetto nei suoi confronti mettendo in mezzo fatti personali. Stando agli spoiler potrebbe avere una sorpresa proprio Davide Donadei con l’arrivo della mamma o addirittura proprio di Chiara Geme.

Anticipazioni GF Vip 2 marzo: sondaggi televoto

Nelle anticipazioni del GF Vip di stasera 2 marzo non potevano mancare i sondaggi sul televoto che anche questa volta decreterà l’eliminazione di un concorrente dalla casa. Al televoto ci sono Nikita, Donnamaria, Tavassi, Antonella e Sarah, cinque grandi protagonisti di questa edizione che hanno trascorso la settimana da nominati in maniera completamente differente. Antonella e Edoardo non hanno fatto altro che litigare ed essere sempre più distanti con la Fiordelisi disperata per quanto visto tra il suo ormai ex fidanzato e la Murgia, mentre il volto di Forum non ha fatto altro che accusarla di vittimismo dopo timidi tentativi di riavvicinamento durante la notte. Inutili le parole di conforto di Oriana e i tentativi di Giaele di farli ricongiungere, infatti Antonella almeno per il momento è sembrata irremovibile mentre Edoardo non è sembrato così convinto di riconquistarla. Nikita ha trascorso ore particolarmente serene in compagnia soprattutto di Matteo e Antonella, nessun litigio con gli altri gieffini della casa impegnata a confortare la sua amica e riavvicinarsi con momenti di tenerezza al suo ex.

Per Sarah giornate di riflessione soprattutto accanto all’amica Antonella, segno di una scelta ben precisa da parte dell’Altobello di allontanarsi ancora una volta dagli Spartani. Infine Tavassi, come suo solito, ha alternato momenti di divertimento a critiche ben mirate nei confronti di Antonella e Davide. I sondaggi del televoto di stasera 2 marzo del GF Vip vedono in vantaggio Nikita con il 30% e Tavassi con il 24% che oltre al suo fandom personale, quello degli Incorvassi, sta raccogliendo consensi anche da parte degli Oriele che hanno deciso di salvarlo. A seguire c’è Antonella con il 18% che ha il sostegno di gran parte dei Donnalisi, una cui frangia sta cercando però di salvare anche Edoardo Donnamaria che si trova in un vero testa a testa con Sarah Altobello che in questo televoto così ricco di nomi è candidata all’eliminazione perché costretta a combattere con i suoi soli fan senza l’appoggio di altri fandom.