Chi è uscito ieri sera 2 marzo Grande Fratello Vip: nomination

Chi è stato eliminato ieri sera 2 marzo nella puntata del Grande Fratello VIP: televoto a sorpresa e si decide il primo finalista

Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip nella puntata del 2 marzo è stato uno tra Tavassi, Nikita, Antonella, Edoardo e Sarah. Un televoto importante perché anche in questo caso poteva pesare il van gate sulle sorti dei concorrenti essendoci tra i nominati sia Tavassi che Donnamaria e invece il fratello di Guendalina risulta il più votato tra i cinque a rischio eliminazione raccogliendo il 34% delle preferenze. Dietro Edoardo c’è il vuoto con Nikita, Antonella, Donnamaria e Sarah divisi in pochi punti percentuali. A spuntarla è la Pelizon che ottiene il 19% dei voti, subito tallonata dalla Fiordelisi separata da un solo punto e che raggiunge il 18% delle preferenze. Chi è stato eliminato ieri sera nella puntata del 2 marzo del Grande Fratello Vip è stata Sarah Altobello che ha ottenuto il 12% dei voti mentre Edoardo Donnamaria riesce a salvarsi con il 17% delle preferenze. La pugliese viene eliminata per la seconda volta in questa edizione ma questa volta non ha il biglietto di ritorno a salvarla. Ad accogliere la Altobello fuori dalla porta rossa c’è Tony Toscano il suo manager che la accoglie con un mazzo di rose e un anello per la proposta di matrimonio. La risposta di Sarah però sorprende, infatti decide di non accettare ma che ci penserà.

GF Vip cosa è successo ieri sera 2 marzo

La puntata di ieri sera 2 marzo del Grande Fratello VIP è iniziata ancora una volta con i Donnalisi. Dopo il van gate Antonella e Edoardo non sono più in buoni rapporti con Donnamaria che ha cercato di riallacciare ma poi ha capito che tra i due ci sono problemi evidenti. Il sentimento c’è ma in casa non riescono a trovare un equilibrio perché secondo Edoardo manca la fiducia e le provocazioni di Antonella gli creano malessere. A sorpresa Oriana ha preso le difese della Fiordelisi nonostante un rapporto tra le due praticamente assente. La venezuelana ha criticato l’atteggiamento di Donnamaria e Murgia che anche se sono amici hanno sbagliato. La scelta di Oriana non è condivisa da Tavassi che non è convinto dal gesto della Marzoli sospettando che abbia scelto di cavalcare l’onda soprattutto perché crede che Antonella non soffre realmente.

Il confronto tra Antonella e Edoardo Donnamaria viene spostato in studio nella puntata di ieri sera 2 marzo del Grande Fratello Vip. La Fiordelisi è decisa nella sua scelta e non vuole minimamente tornare con Edoardo che invece è convinto che al termine del reality ci sarà un prosieguo. Donnamaria vuole frequentare la salernitana al di fuori della casa ma la stessa Antonella non sembra così convinto. Tra i due si intromette Nicole Murgia seccata dai commenti della Fiordelisi e che senza mezze misure le ricorda che è stata fortunata perché non è entrato il suo ex fidanzato. Antonella replica dicendo che finalmente ha 5 minuti di visibilità grazie a lei ma la Murgia non cambia idea dicendo che la Fiordelisi non vedeva l’ora di apparire come vittima. Successivamente nella puntata di ieri sera 2 marzo del GF Vip si è affrontato il litigio tra Tavassi e Davide Donadei nato perché il fratello di Guendalina ha chiesto all’ex tronista cosa significasse il tweet della sua ex. Un modo da parte del romano di provocare Davide che non vuole che lo stesso possa giudicare il rapporto tra Donnamaria e Antonella.

Donadei chiede scusa per il comportamento avuto ma ha avuto conferme sulla scelta di Tavassi di provocarlo, ma per lui c’è anche il sospetto che possa esserci una simpatia per Antonella Fiordelisi ma l’ex tronista subito esclude ogni possibilità perché la vede come una sorella minore. Arriva poi il momento degli Oriele con Daniele ancora nervoso per la scelta di Oriana di parlare di lui con Martina. Dal Moro non vuole che la Nasoni strumentalizzi il loro rapporto ma le parole con la venezuelana portano i due a litigare. Daniele ripete a Martina di dire veramente ciò che vuole e di non nascondersi dietro frecciatine, la ragazza non cade nel tranello e conferma che il rapporto con Daniele è definitivamente terminato. Dal Moro promette vendetta dicendo che quando uscirà dalla casa dirà tutto ciò che ha tenuto nascosto. Nel frattempo però si scaglia con Oriana artefice indirettamente della litigata. La puntata del 2 marzo di ieri segna anche l’addio dei tre ex entrati nella Casa un mese fa e che ora salutano i rispettivi compagni, non tutti però. Ivana saluta affettuosamente Onestini, Daniele non rivolge parola a Martina e infine Nikita e Matteo si dicono addio con affetto. Fronte sorprese è tornato il padre di Edoardo Donnamaria che decide di non incontrare Antonella per non influenzare il rapporto. Il genitore del volto di Forum dice che il figlio ha fatto tanti errori e che continuare a parlare troppo della sua relazione con altre persone, scelta che crea numerose incomprensioni.

GF Vip chi è stato nominato 2 marzo

Così come da una settimana non ci sono più immuni ma la novità di questa puntata è che il televoto di lunedì 6 marzo deciderà il primo finalista del Grande Fratello Vip. I concorrenti però non sanno cosa deciderà il televoto e sono convinti di fare nomination per l’eliminazione. La prima ad andare in confessionale è Antonella che nomina Tavassi perché stratega e perché troppo falso nei confronti di tutti. Luca Onestini non si smentisce e anche questa volta fa il nome di Nikita come ormai da settimane, Giaele decide di votare Antonella Fiordelisi perché provocatrice e arrogante, Nikita nomina Micol per la prima volta perché nota allontanamento e le ha dato dell’esasperata. Arriva il turno di Andrea che vota Oriana perché non c’è feeling con lei, Milena sceglie Davide perché giudica troppo ed è poco disponibile al confronto. Le nomination della puntata di ieri sera 3 marzo del Grande Fratello vedono poi Micol che nomina Antonella, Alberto fa il nome di Davide per la sua incongruenza mostrata nei giorni precedenti. Anche Edoardo Donnamaria sceglie Davide perché pensava di avere un buon rapporto con lui e invece non è così; Oriana ricambia il voto e nomina Andrea. Nelle nomination tocca poi a Tavassi che sceglie Davide per la reazione avuta nella loro discussione; Daniele fa il nome di Antonella perché è l’unica persona con cui ha dei conti aperti, infine Davide vota Tavassi. I nominati della puntata di ieri sera 2 marzo del Grande Fratello Vip sono Davide, Antonella, Tavassi, Andrea, Micol, Nikita e Oriana. Chi avrà più voti sarà il primo finalista di questa edizione.