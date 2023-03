The Voice Senior 2023 finale chi vince stasera

Chi vince stasera 3 marzo la finale di The Voice Senior 2023: i pronostici disegnano un quadro di grande equilibrio tra i finalisti

Chi vince stasera 3 marzo la finale di The Voice Senior 2023 è la domanda che tutti gli appassionati del talent si stanno facendo delle ultime ore. A poco meno di due mesi dal suo inizio, la terza edizione di The Voice Senior è giunta alle sue battute finali. Questa sera venerdì 3 marzo la finale dello show di Antonella Clerici designerà il nuovo vincitore di The Voice Senior, pronto a succedere ad Annibale Giannarelli, trionfatore della scorsa edizione. Sono 12 gli artisti che si trovano a competere per la finale e i pronostici della vigilia delineano un quadro di grandissimo equilibrio per indicare chi vince la finale di The Voice Senior 2023. Ad eleggere il vincitore dello show sarà il pubblico e allora è possibile scorgere l’umore dei fan andando a spulciare i social di The Voice Senior e da qui emergono alcuni nomi che, almeno in questa sede, godono di più favore da parte del pubblico. Uno dei nomi più gettonati per la vittoria finale è quello di Alex Sure, artista della squadra di Clementino, insieme a un’altra cantante del team del rapper napoletano, ovvero Minnie Minoprio. Importanti anche le candidature di Marco Rancati e di Aida Cooper, mentre due valide outsider possono essere Lisa Manosperti e Maria Teresa Reale. Questi sono i nomi che si rincorrono maggiormente tra i favoriti del pronostico, ma come detto la sfida è davvero in grande equilibrio. Manca poco, comunque, e potremo conoscere chi vince stasera la finale di The Voice Senior 2023 e, per l’occasione, otterrà come premio la possibilità di incidere un brano con la Universal, una delle etichette più importanti del panorama musicale.

The Voice Senior 2023 finalisti

Sono dodici, come detto, i finalisti di The Voice Senior 2023 che questa sera venerdì 3 marzo si giocheranno la vittoria finale. Abbiamo citato alcuni nomi, ma è bene conoscere l’intero gruppo di finalisti, perché pressoché tutti gli artisti hanno valide possibilità di portarsi a casa la vittoria. Come ben sappiamo, i finalisti sono divisi in squadre, ognuna che fa capo a uno dei quattro giudici e ogni team è rimasto con 3 artisti. La squadra di Clementino sembra una delle più probabili per far uscire il nuovo campione di The Voice Senior, con tre artisti come Alex Sure, Maria Teresa Reale e Minnie Minoprio che, legittimamente, hanno tutti ottime occasioni di portarsi a casa la vittoria. Molto interessante anche la squadra di Loredana Bertè, che può contare su Aida Cooper, su Ronnie Jones e su Lisa Manosperti. Gigi D’Alessio arriva alla finalissima potendo contare su Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi, mentre i tre finalisti della squadra dei Ricchi e Poveri sono Stefano Borgia, Mario Aiudi ed Emilio Paolo Pilluso. Questo, dunque, è il quadro dei dodici finalisti che si giocheranno la vittoria nella finale di stasera, durante una serata ricca di emozioni con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla presenza di Fiorella Mannoia come super ospite. Tutti i 12 finalisti di The Voice Senior 2023 si esibiranno stasera e verranno giudicati dal televoto, che decreterà i quattro finalisti che si esibiranno con un loro cavallo di battaglia e di sfideranno in un nuovo televoto, che stavolta decreterà chi vince The Voice Senior 2023.