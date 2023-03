Anticipazioni The Voice Senior 3 marzo: sondaggio chi vince

Stasera 3 marzo va in scena la finale di The Voice Senior: le squadre e gli ospiti della serata e chi vince secondo i sondaggi

Finalmente ci siamo: la terza edizione di The Voice Senior arriva alla sua conclusione, con la finale pronta ad andare in scena stasera 3 marzo. L’attesa è alle stelle per conoscere chi sarà il vincitore di questa ricca edizione di The Voice Senior, che ci regala un quadro finale molto complesso e uno scontro davvero avvincente ed equlibrato. Stando ai sondaggi e alle preferenze del pubblico sul web e sui social, infatti, si defila una lotta molto serrata per decretare chi vince questa edizione di The Voice Senior, ma i favoriti del pubblico sembrano essere alcuni dei nomi più amati di questa edizione come Minnie Minoprio, Alex Sure, Lisa Manosperti e Maria Teresa Reale. Questo sembra essere il gruppo di artisti favoriti che godono del favore del pubblico, ma la situazione sembra davvero incerta e ogni pronostico può essere ribaltato anche a seconda di come andrà la finale. Ciò che è certo è che il giudice supremo che eleggerà chi vince de The Voice Senior stasera 3 marzo è il pubblico, che tramite il televoto decreterà prima chi sono i quattro artisti che verranno eletti super finalisti e che si sfideranno di nuovo col loro cavallo di battaglia. Dopo di ché, un nuovo televoto tra questi quattro artisti super finalisti eleggerà il vincitore di The Voice Senior. Ricordiamo che il premio per chi vince The Voice Senior è la possibilità pubblicare uno dei brani presentati nel programma con la celebre etichetta Universal Music, mentre il vincitore dell’ultimo edizione di The Voice Senior è stato Annibale Giannarelli e ora i 12 finalisti rimasti vanno a caccia della sua eredità stasera 3 marzo.

Anticipazioni The Voice Senior ospiti e squadre

Tornano tutti i volti noti di questa edizione per la finalissima di stasera 3 marzo di The Voice Senior e con l’ore anche un super ospite speciale, una delle voci più amate della musica italiana: Fiorella Mannoia. La cantante de Quello che le donne non dicono, dunque, arricchirà la serata, impreziosita anche dalle esibizioni dei dodici finalisti rimani. Dopo gli knockout della scorsa settimana, infatti, si è delineato il quadro dei 12 finalisti di The Voice Senior 3, con le squadre dei quattro giudici che possono contare ognuna su 3 artisti. La squadra di Gigi D’Alessio è composta da Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi, mentre in quella di Clementino troviamo Alex Sure, Minnie Minoprio e Maria Teresa Reale, tre artisti amatissimi dal pubblico. Nella squadra dei Ricchi e Poveri sono rimasti Stefano Borgia, Mario Aiudi ed Emilio Paolo Piluso, mentre nell’ultima squadra, quella di Loredana Bertè, ci sono Lisa Monosperti, Aida Cooper e Ronnie Jones. Appuntamento, dunque, a stasera 3 marzo, come di consueto su Rai 1 verso le 21:30, quando avrà inizio la finale di The Voice Senior 3 con l’esibizione di tutti i 12 finalisti e poi con l’atto conclusivo del secondo televoto e la proclamazione del vincitore di questa emozionante edizione di The Voice Senior, giunta ormai alla sua battuta finale.