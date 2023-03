Anticipazioni C’è Posta per Te 4 marzo va in onda: ospiti

Le anticipazioni di C’è Posta per te, puntata di sabato 4 marzo: Maria De Filippi torna in TV dopo la morte di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi torna in televisione dopo la pausa presasi nel rispetto del suo lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo, omaggiato da tutte le reti. La puntata di C’è posta per te di sabato 4 marzo riparte con la giusta marcia e, stando alle anticipazioni dell’amato programma Mediaset, è chiaro come il pubblico non resterà deluso. La sfida degli ascolti sembra essere già decisa, pochi dubbi su quest’aspetto per quella che è la penultima puntata di C’è posta per te della stagione. Il gran finale è atteso sabato 11 marzo, lasciando poi spazio al serale di Amici. Come al solito, non vengono fornite anticipazioni sulle storie del programma, ma sono stati già annunciati i super ospiti di serata. Ritorna in Italia Tiziano Ferro, che sta organizzando il suo nuovo tour dopo anni di sosta a causa del Covid-19. Mettono piede in studio, inoltre, alcuni degli attori del cast di Mare Fuori, ad oggi la serie italiana più vista in assoluto. Un vero e proprio fenomeno, apprezzato in televisione e in streaming su RaiPlay. I fan potranno vedere Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, che nella serie interpretano Massimo Esposito, Ciro Ricci e Kubra.

C’è Posta per Te dopo Maurizio Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo ha colpito l’intero mondo della televisione italiana. Un decesso improvviso, che ha lasciato fan e addetti ai lavori senza parole. Ai suoi funerali hanno perso parte in migliaia, tra gente comune e VIP, con Maria De Filippi e i figli del giornalista e conduttore disperati. La signora di Mediaset si è presa una necessaria pausa di una settimana, così da permettersi di vivere a pieno il proprio lutto, non forzando il rientro. La rete le è stata al fianco e ha ovviamente compreso il momento, ponendo in pausa tutti i suoi impegni. Venerdì 3 marzo sono riprese le registrazioni di C’è Posta per te, così da girare la penultima puntata dell’amato programma, che si concluderà sabato 11 marzo. Ci si attende un inizio puntata diverso dal solito, con Maria De Filippi che omaggerà, probabilmente, il defunto marito Maurizio Costanzo. Il pubblico si attende di certo un breve discorso, che renderà questo appuntamento indimenticabile e commovente, al di là delle altre storie raccontate. Nessuno degli addetti ai lavori del programma ha parlato, eccezion fatta per l’autrice Raffaella Mennoia, che è stata al fianco di Maria durante i funerali. Ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha voluto ringraziare tutti gli spettatori per tantissime parole d’affetto che hanno scritto, facendo sentire la propria vicinanza. Non ha voluto esprimersi in merito alla morte tragica di Maurizio Costanzo, sottolineando come tutto sia già stato detto. Ci teneva però a sottolineare come quelle frasi dolci, quei pensieri per tutta la famiglia di Costanzo fossero stato letti dai diretti interessati: “Adesso viviamo, grazie”. Come detto, Maria De Filippi è tornata in televisione, il che ci spinge a fare un recap delle date: Amici in onda da domenica 5 marzo e Uomini e Donne torna da lunedì 6 marzo.