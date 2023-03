Sean Kanan moglie e figli: chi è la giovane Michele Vega

Chi è Sean Kanan, l’attore di Deacon Sharpe in Beautiful da quasi 700 episodi: chi è la moglie Michele Vega e quanti figli hanno

Sean Kanan ovvero Deacon di Beautiful ha una splendida moglie, Michele Vega, e dei figli da un’altra donna. I fan di Beautiful conoscono perfettamente il volto dell’attore, che gli amanti della celebre soap opera americana identificano con il perfido personaggio legato a Shelila . Se in Italia questo ruolo è rappresentativo della sua carriera, negli Stati Uniti Sean Kanan, 56 anni, è un vero e proprio showman amatissimo. Nato a Cleveland il 2 novembre 1966, il suo vero nome è Sean Perelman e vanta una lunga carriera da attore, che ha avuto inizio negli anni Ottanta. È infatti presente nel film cult La rivincita dei nerds, per poi ottenere una certa visibilità in Karate Kid III – La sfida finale, che gli ha consentito nel 2022 di mettere piede sul set della serie TV Cobra Kai. Tra i film principali in cui ha recitato ricordiamo Collisione zero, Hack! – Chi farà l’ultimo taglio? Abracadabra e Gangster Land. Nel 1991 ha preso parte al film per la TV Perry Mason: Omicidio sull’asfalto, tornando anche nel sequel del 1995. Tanta esperienza in televisione per Deacon di Beautiful, ottenendo un ruolo cruciale per la sua carriera in General Hospital, restando sul set per 125 episodi, dal 1993 al 2014.

Svariate puntate singole, poi, da Lois & Clark a La tata, da Walker Texas Ranger a Desperate Housewives. Il mondo delle soap opere lo ha poi accolto, recitando nel 1999 in Sunset Beach, mentre dal 2000, e ancora oggi, è Deacon Sharpe in Beautiful, con un record incredibile da quasi 700 puntate. L’ultima sua soap opera da indicare è Febbre d’amore, dove ha recitato dal 2009 al 2012, per 122 episodi. Nato a Cleveland, in Ohio, è stato poi costretto a trasferirsi in Pennsylvania, precisamente a New Castle, per motivi di lavoro dei genitori Dale e Michelle. Sean Kanan ha frequentato la Mercersburg Academy e poi la Boston University, laureandosi in scienze politiche. Sean Kanan è anche un autore pubblicato, avendo scritto The Modern Gentleman e un libro di cucina con le sue ricette preferite. La moglie di Sean Kanan si chiama Michele Vega è nata il 26 novembre del 1956 sotto il segno del Sagittario, è originaria di Detroit ma ha girato il mondo. Il grande amore di Deacon di Beautiful di lavoro fa la produttrice. Sean Kanan e Michele Vega si sono sposati nel 2012 in Italia, a Monte di Procida in Campania. Fianco a fianco da più di dieci anni, senza aver mai avuto figli, ma entrambi sono genitori.

Sean Kanan figli

Sean Kanan ha una figlia. Ha 56 anni di età ed è alto 1,80, da più di 20 anni interpreta il personaggio di Deacon Sharpe, che sul set di Beautiful è l’ex marito di Bridget, padre di Hope ed Eric. Un ruolo chiave per la sua carriera, dal 2000 al 2005, tornato per un po’ nel 2012, fisso dal 2014 al 2016, nel 2017 e poi negli ultimi anni. Sposato con Michele Vega, la coppia non ha figli condivisi, ma entrambi sono diventati genitori in relazioni precedenti. Sean ha avuto una figlia, il cui nome è Simone Andrea Kanan, 20 anni, frutto del suo primo matrimonio, durato dal 1999 al 2001, con Athena Ubach. Sua moglie Michele Vega ha invece quattro figli, un maschio, Peter, 29 anni, e tre femmine: Gigi, 26 anni e i gemelli Annie e Juliet, 22 anni. Nel 2012 la coppia aveva annunciato d’ aspettare un figlio, il loro primo insieme, che sarebbe stato il sesto in totale. Del nascituro non sono però state diffuse informazioni in seguito, atteso per la primavera del 2013, il che lascia pensare che la gravidanza sia stata purtroppo interrotta per cause naturali.