Ospiti Fazio Che Tempo Che Fa 5 marzo: il grande ritorno

Gli ospiti di questa sera domenica 5 marzo di Fabio Fazio a Che tempo che fa: la musica è la grande protagonista della serata

Ospiti di Fabio Fazio nella puntata di stasera 5 marzo di Che Tempo Che Fa sono stati accolti con grande entusiasmo dal pubblico. Infatti come ormai da qualche settimana, anche questa volta la musica è protagonista. Dopo Renato Zero, Giorgia, Marco Mengoni, Colapesce e Dimartino e Elodie, uno degli ospiti di stasera di Che Tempo Che Fa è Claudio Baglioni che in studio da Fabio Fazio sicuramente coglierà l’occasione per ripercorrere alcune tappe della sua straordinaria carriera e per presentare i prossimi appuntamenti con i suoi concerti, con un calendario ricchissimo che vedrà il cantante di Questo piccolo grande amore protagonista nei mesi di settembre e ottobre di un tour con nove grandi eventi tra Roma, Verona e Palermo. In attesa del ritorno live di Claudio Baglioni col tour a Tutto cuore, il cantante è protagonista stasera 5 marzo da Fabio Fazio, rendendo l’appuntamento con Che tempo che fa davvero imperdibile. Spazio però anche ad altri grandi ospiti stasera 5 marzo, a partire da Elly Schein, la nuova segretaria del PD, che si presenta in una delle sue prime uscite ufficiali dopo la vittoria elettorale e avrà l’occasione, dunque, di parlare del futuro del partito e dei suoi piani per rilanciare la corsa politica. Tra gli ospiti di stasera 5 marzo di Fazio a Che Tempo Che Fa troviamo poi, come sempre, moltissimi volti dal mondo accademico, dal virologo Roberto Burioni, al medico anestesista Sonia Tancredi, fino a Michele Serra e al fisico Carlo Rovelli, che nell’occasione parlerà del suo libro Buchi Bianchi – Dentro l’orizzonte. A chiudere la rassegna degli ospiti di stasera 5 marzo a Che tempo che fa ci sono il climatologo Luca Mercalli e I Cugini di Campagna, reduci dal loro primo Sanremo e pronti a riproporre la loro Lettera 22.

Ospiti Fazio Che Tempo che fa: il tavolo di stasera 5 marzo

Ospiti di rilievo stasera 5 marzo a Che tempo che fa, ma anche il solito tavolo, che come di consueto chiuderà la serata su Rai 3. Troviamo i soliti volti del tavolo di Che tempo che fa, ovvero Simona Ventura, Nino Frassica, Gigi Marzullo e la Signora Coriandoli e accanto a loro altri volti importanti. Si parte da Frank Matano e Herbert Ballerina, che proprio insieme a Nino Frassica saranno protagonisti, dal 9 marzo, della terza edizione dello show di Prime Video Lol, con Matano che veste i panni di co-host al fianco di Fedez e gli altri due che invece fanno parte del gruppo dei concorrenti. Al tavolo di Che tempo che fa troviamo poi un altro protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Tananai, che ha chiuso al quinto posto la rassegna canora con il suo brano Tango, che sta continuando a macinare ascolti su ascolti. A completare il quadro degli ospiti del tavolo di stasera 5 marzo a Che tempo che fa troviamo, poi, la Gialappa’s Band, Ubaldo Pantani, il leggendario attaccante della Nazionale italiana Totò Schillaci e il comico Francesco Paolantoni. Presenti ovviamente, al fianco di Fabio Fazio, le sue solite compagne d’avventura: Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. L’appuntamento va, quindi, a stasera 5 marzo alle ore 20:00 con una nuova puntata di Che tempo che fa.