Pippo Baudo torna in tv: l’annuncio è sorprendente VIDEO

A Citofonare Rai 2 torna Pippo Baudo in tv che fuga i dubbi su come sta e in collegamento saluta un suo caro amico

Pippo Baudo, 86 anni, è tornato in tv grazie all’invito accettato di Citofonare Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Dopo la morte di Maurizio Costanzo in tanti si sono chiesti “come sta Pippo Baudo” perché da tempo lontano dalle scene e soprattutto perché da tempo si diffondono numerose notizie sulla sua malattia e sul ritorno di suo figlio in Italia per accudirlo. Il gossip sul conduttore di successo era stato alimentato dopo le dichiarazioni di Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del volto televisivo, che affermava ad Italia Sì che Pippo Baudo stava male. Sia a Il Messaggero che a RTL 102.5 l’autore tra le altre della canzone Donna Rosa aveva smentito categoricamente di avere una malattia e alla radio aveva anche ricordato con affetto Maurizio Costanzo. Le parole di Pippo Baudo non avevano però tranquillizzato i tanti fan del conduttore, orfani ormai da tempo delle sue trasmissioni, e proprio per questo, anche a causa di numerose fake news, era sempre più presente il sospetto che le condizioni di salute fossero allarmanti. Nell’ultimo periodo sempre più utenti si sono domandati come stesse Pippo Baudo ma finalmente dopo tempo è arrivato un annuncio.

Pippo Baudo a Citofonare Rai2

Finalmente Pippo Baudo è tornato in tv. La data storica è domenica 5 marzo quando è intervenuto in collegamento telefonico con la trasmissione Citofonare Rai2 condotta da Paola Perego e Simona Ventura che ogni weekend intrattiene milioni di telespettatori. Sullo schermo è apparsa una sua bellissima foto in smoking non sul palco del Teatro Ariston mentre conduceva uno dei suoi tredici Festival di Sanremo ma al suo grande tributo che la Rai gli ha voluto offrire nel 2020 prima che lasciasse la tv: Buon Compleanno Pippo, trasmissione andata in onda per celebrare gli 85 anni del conduttore televisivo. In studio come ospiti c’erano Salvo Sottile e Michele Guardì, storico regista della Rai e voce del Comitato di I Fatti Vostri. I due hanno spesso collaborato insieme e lo stesso Pippo Baudo ha ricordato la trasmissione Papaveri e Papere, programma andato in nel 1995 e che oltre al conduttore siciliano vedeva la partecipazione di Giancarlo Magalli. Durante il collegamento telefonico si è parlato del rapporto fraterno tra i due con Pippo Baudo che ha raccontato come abbia scelto proprio Guardì come autore televisivo nel 1977 per la trasmissione Secondo Voi legato alla Lotteria di Capodanno. Dopo quel programma il regista è diventato una colonna portata della tv di Stato proseguendo la sua carriera sia come autore che come regista. Pippo Baudo ha voluto sottolineare come Michele Guardì lo abbia reso orgoglioso per quanto fatto, una frase che ha commosso la voce del Comitato de I Fatti Vostri che ha voluto ringraziare, ancora una volta e in questo caso pubblicamente, il grandissimo conduttore televisivo. Il grande annuncio non è quindi il suo ritorno in tv ma la conferma che è in buone condizioni di salute. L’ultima apparizione televisiva di Pippo Baudo è stata nel 2021 quando ha condotto La grande opera all’Arena di Verona.