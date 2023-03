Il Commissario Ricciardi 2 quante puntate sono: gli episodi

Quante puntate del Commissario Ricciardi 2: la fiction Rai con Lino Guanciale ha meno episodi della prima stagione

Il Commissario Ricciardi 2 quante puntate sono ha stupito i fan che si aspettavano un numero maggiore di episodi. La fiction con protagonista Lino Guanciale, tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, fa ritorno per la grande gioia dei fan di tutt’Italia. Un viaggio nel tempo, tra indagini, drama e spiritualità, il tutto ambientato nella Napoli degli anni Trenta. Sono trascorsi due anni dal finale della prima stagione, in onda l’1 marzo 2021, e ora si torna a vivere le emozioni del Commissario Ricciardi ma purtroppo solo per poco tempo. Infatti Il Commissario Ricciardi è composto soltanto da quattro puntate, due episodi in meno rispetto al 2021. La programmazione completa degli episodi della fiction con Lino Guanciale prevede che la prima puntata dal titolo Febbre vada in onda il 6 marzo, mentre sette giorni dopo, il 13 marzo sarà trasmessa la seconda puntata della fiction dal titolo Anime di Vetro. Serenata senza nome è la terza puntata che andrà in onda il 20 marzo, infine la quarta e ultima puntata di Commissario Ricciardi 2 è Rondini d’inverno e sarà trasmessa il 27 marzo. La trama del primo episodio ci svela come ci sia un morto al Bancolotto sito al vicolo della Speranzella. La vittima si chiamava Gaspare, detto ‘O Cecato, noto per la sua capacità di ricevere numeri dai defunti, così da giocare al lotto. Qualcuno lo ha ucciso, sfondandogli un occhio, il che richiama sulla scena il Commissario Ricciardi, che indaga fin da subito sul conte Palmieri e la moglie Bianca, nota per essere la donna più bella di Napoli. Il protagonista, però, è distratto da questioni di cuore, vedendo Enrica corteggiata dal Maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch.

Il Commissario Ricciardi: come finisce la prima stagione

Prima di iniziare Il Commissario Ricciardi 2, proviamo a spolverare la memoria, così da avere ben chiaro in mente cos’è accaduto nell’ultima puntata della prima stagione, andata in onda nel 2021. Tralasciamo però il caso singolo, concentrandoci sulle vicende personali del personaggio creato da Maurizio De Giovanni e interpretato da Lino Guanciale. Enrica ha provato in tutti i modi a dimenticare per sempre il Commissario Ricciardi, certa d’averlo visto con Livia e quindi di non essere ricambiata. Decide così di accettare un nuovo incarico, insegnando in una colonia estiva a Ischia, sperando che il mare e il sole l’aiutino ad andare oltre. Nel corso di una gita in spiaggia, però, incontra il maggiore tedesco Manfred Kaspar von Brauchitsch, che inizia a corteggiarla apertamente. Il cuore del protagonista soffre e non solo per Enrica, dal momento che le condizioni di Rosa si aggravano enormemente, al punto da doverla ricoverare in ospedale, soffrendo una crisi apoplettica. Bruno è molto preoccupato e teme che da un momento all’altro possa subire un’emorragia cerebrale. Nello stato in cui versa, Rosa crede di parlare con la madre di Ricciardi, la defunta baronessa Marta, assicurandola del fatto che suo figlio avrà chi si prenderà cura di lui, ovvero sua nipote Nelide. Il padre di Enrica, Giulio, ha ricevuto alcune lettere dalla giovane e decide di avere un confronto con il Commissario Ricciardi, spiegandogli come la ragazza venga corteggiata da un altro uomo, ma prova ancora dei forti sentimenti per lui. Gli suggerisce, così, di mettere le cose in chiaro ed evitare altri fraintendimenti, dato che entrambi si amano. Gli lascia così un biglietto con su scritto l’indirizzo di Enrica, ma tutto cambia, di colpo, quando Rosa muore tragicamente. Nella scena finale vediamo Livia cantare al ricevimento Passione, triste nel non vedere Ricciardi lì tra il pubblico. Il Commissario è in spiaggia, a Ischia, osservando amaramente Enrica baciare Manfred, ma anche in questo caso si tratta di un fraintendimento, dal momento che è il militare a baciarla, proprio mentre lei gli sta confessando d’amare un altro uomo.