Lele Pons abito da sposa marca prezzo FOTO

Si è sposata Lele Pons cantante e conduttrice di The Voice Messico, grande amica di Paris Hilton. Il primo dei tre abiti da sposa ha una marca e prezzo stellare

L’influencer e artista Lele Pons e il rapper Guaynaa si sono sposati il 4 marzo a Miami dopo tre anni di fidanzamento. Il matrimonio si è tenuto davanti a 300 invitati tra cui Sebastián Yatra e Aitana, Lola Indigo e Paris Hilton. Per l’occasione la 26enne venezuelano-americana, nipote di Chayanne, ha scelto tre abiti da sposa diversi. Il primo, un abito bianco con un’ampia crinolina, maniche lunghe in trasparenza, cristalli e dettagli in argento a forma di rami che andavano dalla vita al petto. La marca del primo abito da sposa di Lele Pons è Zuhair Murad dal taglio principesco per andare all’altare. L’ha completato con uno chignon con due ciocche sciolte che le incorniciavano il viso e una tiara di cristallo. Un lunghissimo velo di tulle cadeva dall’acconciatura e scivolava sullo strascico dell’abito. Eleonora Pons Maronese (vero nome di Lele Pons), ha indossato anche un discreto girocollo d’oro e il suo anello di fidanzamento per il matrimonio con il cantante portoricano di musica urbana Guaynaa, 30 anni, con cui ha iniziato la sua relazione nel 2020. Il secondo abito da sposa di Lele Pons era della stilista Julie Vin, un modello aderente con taglio a sirena e scollatura a palloncino e con scollo alla caviglia che non è passato inosservato. Il terzo e ultimo abito di Lele Pons era del brand Pnina Tornai: l’influencer e artista ha condiviso le immagini durante la festa con i suoi follower e ha dichiarato di essere molto soddisfatta del suo outfit. Un modello in raso dal taglio skater che ha abbinato alle scarpe Pnina Tornai x Naturalizer e ai gioielli Jared. Per tutta la serata, l’influencer ha mantenuto la stessa pettinatura iniziale, che le ha permesso di ballare fino a tarda notte.

Lele Pons abito da sposa: cifre pazzesche

Per quanto riguarda il prezzo dell’abito da sposa di Lele Pons, ovviamente il primo quello principesco con intarsi di cristalli non in diamanti, è davvero stellare. Basti pensare che il vestito per le nozze di Victoria Swarovski, erede del marchio, essendo tempestato di cristalli dell’azienda ha il valore di 800 mila euro, sì avete letto bene, ottocentomila euro. Tra l’altro le due creazioni sono davvero molto simili sia nel bustino che nel gonnellone. Chiaramente quello di Lele Pons ha molti meno cristalli rispetto a lady Swarovski che sono anche inseriti tra paillettes e corallini proprio per “rimediare” al numero esiguo rispetto se avesse osare e averli in tutto l’abito. Tornando al prezzo potrebbe anche aggirarsi intorno ai 100 mila euro. Gli altri due abiti da sposa, indossati durante i festeggiamenti che si sono tenuti a Miami, sono invece molto semplici e con materiali molto meno pregiati come è giusto che sia. Lele Pons ha infatti optato per due modelli comodi per scatenarsi con tutti gli invitati tra cui spiccava la damigella Paris Hilton. C’è anche qualcuno che con un po’ di cattiveria e gelosia che ha voluto criticare la cantante e conduttrice di The Voice Messico perché al secondo cambio d’abito, che aveva le spalle scoperte, si vedeva il segno del costume.