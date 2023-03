Chi è il primo finalista Grande Fratello Vip 2023: eliminato ieri sera

Nella puntata di ieri sera 6 marzo del Grande Fratello Vip è stato annunciato chi è il primo finalista di questa edizione: televoto sorprendente

Un televoto inaspettato quello che si è tenuto nella puntata di ieri sera 6 marzo del Grande Fratello Vip perché il pubblico ha potuto scegliere chi è il primo finalista di questa edizione. I concorrenti in nomination però non sapevano di essere in lizza per conquistare un posto nell’atto finale e fino alla fine hanno temuto che ieri sera ci fosse un eliminato. Davide, Oriana, Tavassi, Nikita, Micol, Antonella e Andrea hanno vissuto quindi una serata intensa con Alfonso Signorini che ha rivelato tutto solo alla fine. Tra i primi concorrenti ad essere estromessi c’è stata a sorpresa Nikita che ha ottenuto il 17,7% dei voti, troppo pochi per raggiungere un posto in finale. Stesso discorso per Micol che alla fine si è scoperto che ha raggiunto solo l’1,2% dei voti, destino uguale a quello di Tavassi che al contrario della Incorvaia è arrivato ad ottenere il 26,5% delle preferenze. Nella puntata di ieri sera 6 marzo del GF Vip il televoto ha condannato anche Andrea che ha conquistato l’1,1% e così alla fine si sono presentati in studio per il verdetto finale Oriana, Antonella e Davide. L’ex tronista è il primo ad essere estromesso dalla lotta per un posto in finale perché ha conquistato solo l’1% ma ovviamente non sapendo che il televoto avrebbe scelto chi è il primo finalista di questa edizione. Il testa a testa tra Antonella e Oriana viene presentato da Alfonso Signorini con il giusto pathos con il conduttore che chiede ad entrambe di cosa si sono pentite in questa esperienza nella Casa e di cosa invece sono orgogliose. Alla fine arriva il verdetto, Oriana è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2023: la venezuelana ha ottenuto il 28,3% dei voti mentre Antonella si è fermata al 24,2% conquistando quindi solo il terzo posto, scavalcata secondo le percentuali da Tavassi.

GF Vip cosa è successo ieri sera 6 marzo

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera 6 marzo è iniziata con Alfonso Signorini che ha reso noto ai concorrenti che l’editore Pier Silvio Berlusconi non è contento del comportamento avuto nella casa con troppe parole fuori luogo e atteggiamenti giudicati aggressivi e violenti. Negli ultimi tre giorni però il clima nel casa è più pacifico con i gieffini che hanno lavorato per convivere senza litigare e soprattutto provando a non creare gruppi. Si è poi entrati nel vivo della puntata del GF Vip con i Donnalisi che hanno vissuto una settimana di grande complicità al punto tale che Antonella e Edoardo hanno potuto vedere dopo settimane una clip dove non litigavano. Entrambi hanno spiegato che alla fine si tratta di un problema di comunicazione ma che il sentimento c’è. Successivamente si è parlato di un’altra coppia della casa, gli Oriele. Oriana ha spiegato in confessionale che Daniele non si lascia andare solo perché davanti alle telecamere, proprio Dal Moro è stato protagonista con due sorprese davvero inaspettate. Prima ha ricevuto una lettera della mamma dove lo ha invitato ad aprirsi di più e di lasciarsi andare chiudendo con la frase “un beso, cariño”, tipico di Oriana, un piccolo indizio sul fatto che apprezza la conoscenza con la venezuelana. L’altra sorpresa per Daniele è l’arrivo di Wilma Goich a casa che ha dato tutto il suo supporto al veneziano spiegando che continua a seguirlo insieme a suo nipote. Dopo un blocco dedicato a Alberto omaggiato da Orietta con una bella crostata, Antonella Fiordelisi ha parlato per la prima volta della sua amica Maria Antonietta con cui non parla da 5 anni e spera di poter finalmente ritrovare il rapporto che avevano. La puntata di ieri sera 6 marzo del Grande Fratello Vip ha ospitato anche un blocco in studio con Ginevra e Antonino che continuano la loro conoscenza dopo l’esperienza nella casa. Infine è il turno di Nikita che racconta il suo rapporto con gli angeli e ha la sorpresa di Giulia, la sua amica che le annuncia che diventerà zia perché sua sorella è incinta di tre mesi. Serata complicata però per Nikita che è protagonista anche di una clip insieme a Davide dove critica il comportamento di Antonella per essersi avvicinata al gruppo di Oriana, Giaele e Micol. Le parole della Pelizon non sono piaciute alla Fiordelisi che ci è rimasta davvero male perché messa in discussione dalla sua amica.

GF Vip chi è stato nominato 6 marzo

Le nomination di ieri sera nella puntata del 6 marzo del GF Vip sono state davvero particolari con una catena per decidere chi è il primo concorrente ad andare al televoto per l’eliminazione. Sono stati convocati tutti in super led e sul tavolo erano presenti delle carte sul tavolo. Oriana, in qualità di prima finalista, ha inaugurato la catena pescando la carta di Tavassi e così sono iniziate le scelte. Il fratello di Guendalina ha salvato Micol, la Incorvaia ha scelto Giaele che a sua volta ha salvato Luca Onestini. L’ex tronista ha deciso di salvare Alberto, De Pisis ha fatto il nome di Donnamaria che ovviamente ha voluto salvare Antonella. La Fiordelisi ha scelto Nikita, la Pelizon ha deciso di salvare Davide e non Daniele a malincuore spiegando che Dal Moro è forte anche grazie alla ship con Oriana. Davide ha scelto Andrea e infine Maestrelli ha salvato Daniele condannando al televoto Milena Miconi. La seconda parte delle nomination della puntata di ieri sera 6 marzo del GF Vip si è sviluppata con i piramidali: Oriana ha nominato Nikita perché per lei il valore dell’amicizia è quasi nullo dato che ha salvato Davide e non Daniele. Antonella fa il nome di Alberto, mentre Daniele decide di nominare la Fiordelisi perché non parla mai con lui ma lo giudica sulle parole degli altri. Nikita nomina Giaele perché non c’è nessun rapporto tra le due, Tavassi sceglie la Pelizon perché non dà il giusto valore all’amicizia. Giaele ricambia la nomination e fa il nome di Nikita, Davide invece sceglie Giaele perché troppo fredda con lui, Luca nomina come sempre la Pelizon così come Andrea e Micol per lo stesso motivo cioè la frase su Antonella e sul suo avvicinamento agli altri della casa. Alberto sceglie Davide perché non ha teso la mano per migliorare il clima, Donnamaria nomina Nikita perché con non va d’accordo con lei mentre Milena fa il nome di Luca Onestini perché in una discussione ha voluto imporre il suo pensiero. I concorrenti andati in nomination sono Nikita, Luca Onestini, Milena, Antonella, Davide, Giaele e Alberto. Chi sarà il meno votato nel prossimo televoto sarà eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip.