Matrimonio a prima vista Italia 2023 coppie: chi è in gara

Prende il via Matrimonio a prima vista Italia 2023: chi sono le coppie in gara nella nuova edizione dello show di Real Time

Sono sei i single in gara a Matrimonio a prima vista Italia 2023 e che hanno scelto l’esperimento del matrimonio al buio su Real Time. In totale, dunque, sono tre le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2023. Si parte da Irene Pignieri e Matteo Riva, i primi due single di questa lista. Irene, 32 anni, è originaria di Napoli, ma trapiantata a Milano ed è un’affermata manager che opera per un brand di ristorazione. Al suo fianco c’è Matteo Riva, 29 anni, anche lui milanese e con un background di studi economici, che lo hanno portato a lavorare in banca. I due hanno in comune la passione per l’arte, con Matteo che è anche un grandissimo appassionato di calcio, e sembrano a primo impatto avere diversi punti in comune, che possono sicuramente essere importanti per il loro cammino nello show. La seconda coppia in gara di Matrimonio a prima vista Italia 2023 è quella composta da Simona Viola e Gennaro Vergara. 30 anni lei, 34 lui, Simona viene da Viareggio e lavora nel cantiere navale di famiglia, mentre Gennaro vive a Reggio Emilia e fa il cameriere, sognando di lavorare come fotografo. Lui ama i viaggi, lei gli sport e la vita mondana, sono due personalità più diverse e l’obiettivo sarà sicuramente quelle di conciliarle. Infine, l’ultima coppia di questa nuova edizione dello show di Real Time è quella che vede insieme Giulia Martello e Mattia Benedetto. La prima è la più giovane protagonista di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia, ha 29 anni, mentre il secondo è il più grande con i suoi 37 anni. La differenza d’età è sicuramente il primo fattore d’interesse nel vedere come si evolverà il rapporto tra Giulia e Mattia, che hanno anche background diversi: lei fa l’impiegata dopo aver tentato diversi lavori, mentre lui è giardiniere nell’azienda di famiglia e ha una laurea in informatica. Queste, dunque, sono le tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia 2023.

Matrimonio a prima vista Italia 2023 le novità

Anche in questa nuova edizione dello show troveremo lo schema classico del programma, con le coppie che si sposeranno senza conoscersi, poi vivranno per un mese come marito e moglie ed entro sei mesi devono decidere se confermare o annullare l’unione. In questa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia 2023 vedremo anche alcune novità, come ad esempio la celebrazione in contemporanea delle tre nozze, con le spose che, quindi, prima vedranno tutti i single protagonisti dello show e solo in un secondo momento conosceranno l’identità del loro sposo. Prima delle nozze, tutti i sei single di Matrimonio a prima vista Italia 2023 passeranno insieme alcuni giorni, ma solo al momento delle nozze i protagonisti conosceranno gli accoppiamenti. Per il resto, vedremo alcuni soliti volti dello show, da Nada Loffredi che deve valutare l’intesa fisica degli sposi al sociologo Mario Abis, fino al life coach Andrea Favaretto, che aiuterà i novelli sposi a comunicare al meglio tra loro.