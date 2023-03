Che Dio Ci Aiuti 7 Corinna chi è l’attrice Teresa Romagnoli

Chi è Teresa Romagnoli che interpreta Corinna in Che Dio ci aiuti 7: in quali fiction avete già visto la fidanzata di Emiliano

In Che Dio ci aiuti 7 Corinna è la fidanzata di di Emiliano e a interpretarla è Teresa Romagnoli, che si ritrova in molte scene con Pierpaolo Spollon. L’attrice, 31 anni, è nata a Fiesole il 17 novembre 1991. Il suo esordio nella recitazione risale al 2011, quando ha preso parte al cortometraggio Se riesco parto, che ha vinto il 48 Hour Film Project. Da qui in poi trova sempre più spazio nel mondo della televisione e del cinema, prendendo parte allo sport della Campagna Istituzionale contro l’omofobia, recitando poi in un nuovo corto, dal titolo The Dream, diretto da Paolo Sorrentino. Nel 2018 è invece in Blues, di Fiorenza Salvador, ancora un corto, che le dà popolarità, insieme con gli altri progetti, fino alla grande esplosione. Della carriera dell’attrice parleremo però poco dopo, concentrandoci ora sulla vita privata di Teresa Romagnoli, che recita fin da bambina nel salotto di sua nonna, calandosi nei panni della fatina Trilly di Peter Pan. Sua madre si rende conto di tutto questo e decide di iscriverla a un progetto scolastico di recitazione. Il primo passo verso la sua scintillante carriera, diplomandosi presso la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Non crede all’amore online, guardando all’aspetto romantico della sua vita, come ha spiegato in un’intervista, dicendo come non avrebbe mai il coraggio di incontrare qualcuno conosciuto su internet, per pura e semplice paura. Ha paragonato gli appuntamenti virtuali a un acquisto di un abito online, ovvero ti innamori di una foto ma non sai come sarà nella vita reale.

Teresa Romagnoli che fiction ha fatto

Ad ogni modo Teresa Romagnoli, l’attrice di Che Dio ci aiuti 7, non offre dettagli ulteriori e non sappiamo se sia single o fidanzata. Una foto pubblicata a gennaio 2022, al fianco di un ragazzo, con tanto di dedica, ha fatto pensare che avesse trovato l’amore. Lui si chiama Michele Capuano e pare essere “soltanto” un suo grande amico. Sono svariati gli uomini importanti della sua vita e in cima alla lista troviamo probabilmente i fratelli minori Giacomo e Giulio. Per quanto sia riservata, nel corso delle varie interviste ha svelato un dettaglio molto importante sulla sua vita privata: ha scelto la crioconservazione degli ovuli, così da non precludersi la possibilità di diventare madre. Svariati i progetti televisivi e cinematografici di Teresa Romagnoli, che ha ottenuto una certa fama con titoli come Tutti insieme all’improvviso, fiction del 2016 in onda su Canale 5, che le ha dato la chance di recitare con Giorgio Panariello e Lucia Ocone. Due anni dopo, invece, ha fatto il suo esordio al cinema con un lungometraggio, Beata Ignoranza, diretto da Massimiliano Bruno e con protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassmann. In seguito è approdata a Don Matteo 11, interpretando la sorella del capitano dei Carabinieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Una carriera davvero esaltante, che la vede sempre impegnata in nuovi progetti, come Occhi blu ci Michela Cescon del 2021 e I cinefili di Laurent German Maury del 2022. Teresa Romagnoli non ha nessuna intenzione di fermarsi, passando da una produzione all’altra, aggiornando costantemente i suoi fan su Instagram, tra shooting fotografici, vita da set e tantissimi viaggi in giro per il mondo con i suoi amici.