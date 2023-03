GF Vip Edoardo Donnamaria squalificato: questo il video censurato

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello VIP. Cosa è successo e il motivo in un video censurato

A meno di un mese dalla finale Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello VIP ma le immagini non sono state mostrate durante la puntata del 9 marzo ma che è stato recuperato dai fan su Twitter. Alfonso Signorini era stato chiaro qualche giorno fa quando aveva spiegato che le linee erano ben precise e che non si poteva più incappare in errori perché i provvedimenti sarebbero stati immediatamente duri. Si tratta di una conseguenza per settimane di continue mancanze di rispetto nei confronti del pubblico e di comportamenti giudicati eccessivi e sopra le righe da parte dei concorrenti presenti nella casa. Edoardo Donnamaria paga anche e soprattutto il fatto di essere recidivo perché già in precedenza aveva commesso numerose infrazioni dalle parolacce, ai toni eccessivi nelle discussioni con Antonella, all’irriverenza mostrata in confessionale nonostante i richiami e fino ad arrivare al van gate che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e spinto l’editore Pier Silvio Berlusconi immediati provvedimenti e chiedere maggiore rispetto. Il video della squalifica di Edoardo Donnamaria non è stato mandato in onda per ovvi motivo ma su Twitter si ascolta chiaramente cosa ha detto Edoardo ad Antonella che gli è costata l’eliminazione dal GF Vip. Per un motivo futile, ovvero un panino da fare alla Fiordelisi che gli aveva chiesto di prepararlo prima a lei, il volto di Forum ha iniziato ad attaccarla con toni decisamente eccessivi ripetendo “hai rotto le scatole” (abbiamo edulcorato le parolacce ndr).

GF Vip Edoardo Donnamaria squalifica: le reazioni

La notizia della squalifica di Edoardo Donnamaria nella puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip è stata accolta con sgomento da tutti i concorrenti nella Casa. Il più scosso tra gli uomini è stato Edoardo Tavassi che proprio in precedenza era stato ammonito per un comportamento eccessivo avuto in questi giorni. In lacrime Micol da sempre legata al volto di Forum e con cui ha avuto una storia prima di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. Antonella Fiordelisi è stata subito consolata da Davide ma il suo pianto disperato ha colpito tutti considerando che la squalifica di Edoardo Donnamaria è avvenuta proprio per una risposta eccessiva nei suoi confronti. L’ex schermitrice si è sentita subito in colpa per quanto successo ed è stata consolata dallo stesso conduttore che ha spiegato che già qualche giorno fa aveva parlato proprio con il suo ragazzo che si era definito “bollito” e quindi ormai senza forze per poter affrontare questa avventura. Proprio per questo Alfonso Signorini ha tranquillizzato la Fiordelisi sul fatto di non sentirsi responsabile anche perché lo stesso Donnamaria sapeva benissimo di aver sbagliato. Proprio prima di annunciare la squalifica, è stato proprio Edoardo ad alzare la mano quando è stato chiesto ai concorrenti chi si sentiva in pericolo per qualche comportamento sbagliato. Sonia Bruganelli ha detto che il Grande Fratello è un reality che rispecchia la vita reale e come succede nella quotidianità si pagano le conseguenze se si sbaglia.