Anna Tatangelo fidanzato: chi è il giovane Mattia Narducci

Chi è Mattia Narducci, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: cosa fa nella vita e quanto è più giovane della cantante

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo è Mattia Narducci e al suo fianco la cantante, ex di Gigi D’Alessio, sembra aver ritrovato il sorriso. La voce di Ragazza di periferia si è ritrovata spesso al centro di voci di gossip, vere o meno, ma ora ha deciso di fare la prima mossa, in anticipo sulla stampa, confermando la propria relazione con alcuni scatti social, presentando il suo nuovo compagno. Anna Tatangelo, 36 anni, si ritrova ora al fianco di un uomo molto più giovane di lei, Mattia Narducci di 25 anni, quindi 11 in meno della sua celebre fidanzata. Il nome del nuovo amore della cantante potrebbe però non aver detto nulla a molti utenti, in realtà è uno dei modelli più richiesti sulla scena internazionale. È nato a Piacenza nel 1997, occhi azzurri e fisico da adone, con una carriera già avviata da anni, nel corso dei quali ha sfilato per Armani, Gucci, Dolce e Gabbana e non solo. Una coppia composta da personaggi molto in vista, dunque esposti, che preferisce vivere questa relazione in maniera privata, per quanto possibile. Di lui non si hanno notizie sul fronte amoroso, quindi non sappiamo chi abbia frequentato in passato. Guardando al futuro, però, è noto come Mattia Narducci stia studiando per diventare un attore, il che vuol dire che nei prossimi anni potremmo apprezzarlo in televisione e al cinema.

Anna Tatangelo tutti i fidanzati

Se parliamo di personaggi famosi che sono stati al fianco della bella cantante, vi sono soltanto due nomi da fare prima di quello di Mattia Narducci. Nata a Sora nel 1987, Anna Tatangelo ha 36 anni e il suo primo vero fidanzato è stato Gigi D’Alessio, che per lei ha lasciato sua moglie, vivendo a pieno questo nuovo e grande amore. I due avevano collaborato nel 2002, quando la cantante aveva appena 15 anni, cantando fianco a fianco Un nuovo bacio, divenuta rapidamente una hit. La giovane ha affiancato il cantautore napoletano, al tempo 35enne, in alcuni concerti in giro per l’Italia, per poi divenire la sua fidanzata a febbraio 2005, pare, circa un mese dopo aver compiuto 18 anni. Voci di corridoio, però, suggeriscono un primo approccio tra i due già precedente. Ad ogni modo tutto divenne pubblico a dicembre 2006, nel clamore generale, proseguito per molto tempo, con dichiarazioni spesso dure della “prima famiglia” dell’artista campano. Ricordiamo quanto fece discutere quel “Ti amo” detto da lei sul palco di Sanremo. Insieme fino al 2020, per poi annunciare la fine della loro storia, dopo un lungo periodo di crisi e un figlio avuto insieme. Anche in questo caso le voci di corridoio non mancano, con chi suggerisce che lei fosse pronta al matrimonio, mai purtroppo celebrato, forse anche per rispetto del cantante per la prima moglie e per i figli da lei avuti. Dopo questa lunga relazione si è aperta una nuova vita per Anna Tatangelo, fidanzata con il cantante Livio Cori da settembre 2020, rendendo pubblica la cosa nel corso dell’estate seguente. I due sembravano felici ma l’amore è finito a settembre 2022. Il motivo della rottura sarebbero degli stili di vita inconciliabili, come aveva spiegato lui, che insieme alla compagna aveva già superato una dura crisi, per le stesse ragioni, ad aprile dello stesso anno. Anna Tatangelo riparte ora da Mattia Narducci, provando il brivido di un compagno molto più giovane per la prima volta.