Benedetta Primavera ospiti prima puntata 10 marzo: rivalità

Loretta Goggi torna a condurre dopo 30 anni: gli ospiti di Benedetta Primavera e le nuove imitazioni della puntata del 10 marzo

Sono tanti e apprezzatissimi gli ospiti della prima puntata di Benedetta Primavera di Loretta Goggi in onda venerdì 10 marzo. La conduttrice sarà affiancata dal duo di comici Luca e Paolo, protagonisti anche di LOL 3 in streaming su Amazon Prime Video. Dopo essersi fatta apprezzare per alcune stagioni a Tale e Quale Show di Carlo Conti, Loretta Goggi torna alla conduzione di un suo show dopo ben 30 anni d’attesa. La Rai le ha concesso quattro prime serate, arricchite da numerosi VIP pronti a divertirsi con lei. Tra gli ospiti della prima puntata di Benedetta Primavera del 10 marzo c’è un’altra stella dell’intrattenimento del passato e del presente, Heather Parisi, con la quale si tornerà indietro nel tempo. Le due, infatti, riporteranno in auge le atmosfere della prima e storica edizione di Fantastico, ancora oggi uno dei varietà più apprezzati della storia della televisione italiana. Non potevano mancare, ovviamente, dei rappresentati del mondo della musica, nello specifico due donne: Mietta e Anna Tatangelo. Con loro si esibiranno due artiste ormai decedute, in grado di far venire i brividi a chiunque con le loro voci indimenticabili. Parliamo di Mia Martini e Whitney Houston, omaggiate nella prima serata di Benedetta Primavera con dei duetti impossibili. Loretta Goggi intende anche affrontare il tema del politicamente corretto e lo farà con Bruno Vespa. Il giornalista, infatti, si lascerà alle spalle il format di Porta a Porta e affronterà la storia della censura nella televisione italiana, parlando di tutte quelle parole che in varie fasi sono state vietate. Tanti i settori del mondo dello spettacolo abbracciati, fino ad arrivare alla recitazione, i cui rappresentati saranno Marco Giallini e Claudio Amendola, alle prese con la storia degli sceneggiati di un tempo.

Benedetta Primavera le imitazioni di Loretta Goggi

Loretta Goggi ha fatto la storia della televisione italiana, essendo la prima donna ad aver mai imitato qualcuno sul piccolo schermo del nostro Paese. Ha aperto nuove strade con il suo talento e, detto questo, sarebbe impensabile che Benedetta Primavera, il suo nuovo programma dopo 30 anni d’assenza alla conduzione, non prevedesse delle imitazioni. Ci saranno dei filmati, che porteranno il pubblico a rivivere alcuni dei suoi personaggi più famosi. Al tempo stesso, però, si darà la chance ai più giovani di apprezzare un pezzo di storia televisiva, ritrovandosi a scavare in prima serata nelle sconfinate Teche Rai, ricche di gioielli preziosi audiovisivi. Non si può vivere, però, soltanto di passato, e così spazio anche a nuove imitazioni, affiancata in alcuni casi da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Alcune non sono state svelate, così da poter sorprendere gli spettatori, ma quattro sono confermate, a partire dalla compianta regina Elisabetta, che mostrerà una parte sconosciuta di sé, svelando di odiare profondamente la Scozia, dal suo clima alla puzza delle pecore nei pascoli. Per non parlare poi dei tradizionali kilt, dove tutto fastidiosamente “sballonzola” sotto. Un salto nello studio di Ballando con le Stelle, imitando Guillermo Mariotto, per poi fare un salto nel mondo del cinema con Laura Morante. Del tutto inedita, poi, Ursula von der Leyen, che perderà spesso la pazienza, affidandosi al tedesco in preda all’ira.