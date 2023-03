Marta Filippi chi è: la voce di Sabrina Spellman della serie tv

Chi è Marta Filippi, concorrente di LOL 3: doppiatrice e attrice, dà voce alle signore di Roma Nord su Instagram ma non solo. Chi ha doppiato su Netflix

Marta Filippi, 29 anni, è una concorrente di LOL 3, nata a Roma il 30 novembre 1993 e diventata un’apprezzata doppiatrice. Il suo ruolo non ha un collegamento diretto con il mondo della comicità, ma attraverso i social lei ha dimostrato d’avere la verve giusta per intrattenere il pubblico, come dimostrano del resto i 190mila follower che può vantare. Non solo doppiatrice ma anche attrice con il suo debutto cinematografico arrivato nel 2020 con C’era una volta il crimine e poi con la pellicola Generazione Neet. Diventa famosa grazie all’account Instagram lacasadimarta dove si cimenta con imitazioni e gag apprezzatissime dal pubblico. Sappiamo ben poco, purtroppo, della vita privata di Marta Filippi, al di là di quelle che sono le sue passioni al di fuori del mondo lavorativo. Ama la musica e suona uno strumento, la chitarra, ma adora anche ballare, strizzando l’occhio in particolare alla swing dance. Sul fronte sportivo, invece, pratica equitazione e nuoto, mentre non è noto se la famosa doppiatrice sia fidanzata o single.

Marta Filippi carriera

Nata a Roma il 30 novembre 1993 a Roma, Marta Filippi, 29 anni, si è laureata in Archeologia presso l’Università La Sapienza della Capitale. La passione per la recitazione l’accompagna però fin da giovanissima, come dimostra il fatto d’aver seguito dei corsi di recitazione parallelamente al percorso di studi. Dal Teatro Azione di Roma, con Francesco Oliviero e Maria Grazia Putini, ha poi proseguito presso l’Accademia del doppiaggio, di fatto trovando la propria strada, diplomandosi e dando il via alla propria carriera nel 2018, prendendo parte a numerosi film e serie TV. Netflix le dona una grande popolarità con il grande pubblico, dal momento che ottiene la chance di doppiare Sabrina Spellman, protagonista della serie TV Le terrificanti avventure di Sabrina. I ruoli sono però svariati, da Simone Ashley in Sex Education a Vania Villalon n La fuggitiva, da Amit-Joseph in Unorthodox a Lucia Diez in Velvet Collection. Come detto, però, Marta Filippi è sia doppiatrice che attrice e ha recitato al cinema in Generazione NEET, così come in C’era una volta il crimine. Al fianco di Stefano De Martino e tanti comici, ha poi preso parte in televisione a Bar Stella e Stasera tutto è possibile in Rai. Al di là del lavoro in studio, però, il pubblico la conosce anche per i suoi personaggi della Roma Nord interpretati sul profilo Instagram Lacasadimarta, che collezionando migliaia di mi piace. Quello che sembrava essere partito un po’ come un gioco, è diventato parte della sua attività lavorativa, consentendole di mostrare un lato irriverente e pungente, traendo ispirazione da situazioni di vita quotidiana nella sua città natale. Tante le voci nel suo bagagliaio sfruttate a LOL 3 per far crollare i suoi compagni di gioco, ma soprattutto intrattenere il pubblico. Basti pensare che fin dal suo ingresso, tanti comici hanno ricordato come fosse la signora di Roma Nord temendo la sua capacità di far ridere.