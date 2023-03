Anticipazioni C’è Posta per Te ultima puntata: ospiti la scelta di Maria

Le anticipazioni dell’ultima puntata di C’è posta per te in onda stasera sabato 11 marzo: si chiude con due grandi ospiti

Due grandi ospiti nell’ultima puntata di stasera 11 marzo di C’è posta per te 2023. Accanto a Maria De Filippi, in questo ultimo appuntamento con il classico appuntamento del sabato sera di Canale 5, ci sono dei veri e propri giganti dello spettacolo italiano. Si parte da un altro dei grandi volti di Mediaset, ovvero il conduttore Gerry Scotti, pronto a regalare un’emozionante sorpresa nel corso della serata. Lo stesso conduttore è protagonista ogni domenica de Lo Show dei Record. L’altro grande ospite della serata dell’11 marzo di C’è Posta per Te è invece Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite e già ospite di Maria De Filippi durante il daytime di Amici. Chiude col botto, quindi questa edizione di C’è posta per te, che come ogni anno ha regalato storie emozionanti e toccanti e ha visto la partecipazione di ospiti importantissimi, da Renato Zero e Tiziano Ferro, passando per Antonino Cannavacciuolo e gli attori di Mare Fuori. Alla nutrita schiera di ospiti di C’è posta per te 2023 si aggiungono, quindi, Marco Mengoni e Gerry Scotti, pronti a essere i grandi protagonisti dell’ultima puntata dello show di Canale 5 e a regalare gli ennesimi momenti emozionati agli spettatori e al pubblico. Per il resto, le anticipazioni di C’è posta per te 2023 come di consueto presentano molte storie emozionanti da scoprire e tanti momenti in cui gli spettatori da casa si commuoveranno.

C’è Posta per te ascolti della stagione 2023

Arriva la chiusura, quindi, di questa edizione del programma, la ventiseiesima stagione del più lungo people show della storia della televisione italiana. Anche quest’anno Maria De Filippi ha confermato lo straordinario successo dello show, capace di far segnare ascolti molto importanti. La premiere di C’è posta per te 2023 ha, ad esempio, fatto registrare ascolti da record, attirando quasi 5 milioni di spettatori e soprattutto facendo registrare uno share del 30,16%, un risultato raggiunto solo nel 2020, col 30,17%, e superato solo in altre due occasioni nella storia del programma. Anche nelle successive puntate, lo show di Maria De Filippi ha saputo mantenere uno share vicino al 30%, riuscendo a resistere anche alla concorrenza dei programmi Rai. La scorsa settimana, ad esempio, C’è posta per te ha saputo battere The Voice Kids, registrando un 28,8% di share contro il 22,9 di Antonella Clerici e questo confronto si ripresenterà anche stasera, con l’ultima puntata di C’è posta per te e la finale di The Voice Kids. In precedenza, Maria De Filippi ha saputo battere anche Carlo Conti e il suo Tale e quale dedicato a Sanremo, perdendo alcuni punti share, circa un punto percentuale, ma rimanendo comunque davanti nell’unica occasione in cui si sono fronteggiati a causa del rinvio per la morte di Maurizio Costanzo. Insomma l’edizione 2023 di C’è Posta per Te si conferma un grandissimo trionfo in termini di ascolti e ora per Maria De Filippi c’è l’ultima prova, quella della puntata finale che promette di essere l’ennesimo successo per la trasmissione di Canale 5.