Amici 22 Megan la verità di Maria sui programmi che ha fatto

Amici 22 nel daytime di 12 marzo Maria De Filippi rincuora Megan ricordandole i programmi che ha fatto in tv, non la velina

Ad Amici 22 la puntata più importante della stagione è stata l’ultima, il daytime di domenica 12 marzo in cui Megan è riuscita da protagonista ad ottenere la maglia del serale con le parole di Maria De Filippi sui programmi che la ballerina ha fatto in tv. La danzatrice di origini cubane è arrivata ad Amici, come rivelato dalla conduttrice, per fare un po’ il percorso inverso rispetto al normale. Di solito, infatti, le ballerine di bello aspetto si presentano al talent show per ottenere visibilità e riuscire ad ottenere un contratto in televisione e di casi ce ne sono molti, sicuramente il più celebre è quello di Lorella Boccia che ha lanciato la sua carriera anche di conduttrice grazie alla sua partecipazione alla scuola di talenti di Mediaset. Stesso discorso si può fare più di recente per Martina Miliddi, la ballerina sarda dal caschetto nero, la ricorderete sia come ex di Aka7even che come allieva di Lorella Cuccarini contestata dalla maestra Celentano che non ha mai negato che la ragazza potesse fare solo il piccolo schermo. Martina è riuscita prima ad entrare nel corpo di ballo di Battiti Live per poi conquistarsi un posto a Viva Rai2. Come non citare Cosmary Fasanelli che non è nemmeno approdata al serale di Amici di Maria De Filippi ma dopo l’esperienza a Battiti Live è diventata la nuova velina mora di Striscia la Notizia 2023. Al contrario Megan invece ha fatto importantissimi programmi tv prima di diventare allieva.

Amici 22 Megan velina

Dunque televisione e passerelle nel curriculum di Megan Ria di Amici 22. Per quanto riguarda il suo percorso da modella si è aggiudicata cinque premi al concorso ragazza per il cinema, è stata poi testimonial di Pitti Bimbo, Laura Biagiotti e Guess tra gli altri marchi. Da bambina ha fatto parte del cast di Chi ha incastrato Peter Pan e lo scorso anno Megan era nel cast di ballerini de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. L’allieva al serale di Amici 22 ha fatto anche diversi video per cantanti famosi, Tribale di Elodie e per un brano di J-Ax. Sempre lo scorso anno era proprio con Cosmary sul palco di Battiti Live, insomma una carriera di tutto rispetto che la ballerina nella scuola si è legata sentimentalmente a Gianmarco con cui è attualmente fidanzata. Nonostante abbia fatto tutti questi programmi televisivi, Megan non ha mai fatto la velina di Striscia La Notizia come in tanti credono. Il fraintendimento è nato per l’incredibile somiglianza della Ria con Mikaela Neaze Silva che è stata in questo ruolo sul bancone più famoso d’Italia per ben quattro anni insieme a Shaila Gatta. Non è escluso però che come successo a Cosmary, la bella e brava Megan possa anche coronare il traguardo di diventare la prossima velina mora. Il percorso della ballerina all’interno della scuola di Amici è stato particolarmente complicato arrivando per la prima volta nella storia del programma a cambiare professore passando da Raimondo Todaro, che l’ha voluta fortemente nel talent, a Emanuel Lo.