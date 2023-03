Squadre serale Amici 2023: professori e accoppiamenti

Ufficiali le squadre di Amici 2023, addio ai CuccaTodo, confermati Zerbi e Celentano mentre Megan e Gianmarco separati

La produzione ha reso noto le squadre che gareggeranno al serale di Amici 2023 con delle sorprese enormi riguardo le coppie di prof. È saltato infatti il duo dello scorso anno che vedeva protagonisti i CuccaTodo, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro avranno percorsi differenti all’interno della scuola. Il motivo è presto detto, Maria De Filippi ha spiegato ai ragazzi che i professori sono stati accoppiati in base ai percorsi artistici e alle loro vedute che hanno dimostrato nel corso delle loro lezioni ad Amici 22 e che sono stati scelti come di consueto un docente di canto e uno di ballo. Dunque gli autori hanno preferito creare la squadra formata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, già soprannominati i CuccaLo, sono anche il team con più allievi ben sei perché in base alle nuove regole che sono state spiegate nell’ultima puntata del daytime di questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi, il numero di ragazzi da portare al serale è di solo 15. Dopo l’eliminazione di Niveo e Benedetta ed in precedenza di Paky e Eleonora, gli altri prof hanno pezzi mancanti nelle loro scuderie.

Squadre serale Amici 2023: le divisioni

I ballerini della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sono Samu, Maddalena e Megan, i cantanti Angelina, Cricca e NDG. Unica coppia di professori super confermata è quella storica composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, entrambi si sono trovati d’accordo con il non accettare la restituzione delle maglie agli allievi già confermati ritenendo che i loro colleghi avrebbero dovuto avere maggiore onestà intellettuale ed eliminare prima del serale chi non ritenevano pronto piuttosto che delegare agli altri insegnanti la decisione. I ballerini della squadra di Celentano Zerbi per il serale di Amici 2023 sono Ramon, Isobel, Gianmarco, i cantanti Aaron e Piccolo G. Altra coppia di professori inedita per questa edizione del talent è quella formata da Raimondo Todaro e Arisa, per la cantante si tratta di un ritorno all’interno della scuola dopo aver preso un anno di pausa con la partecipazione a Ballando con le Stelle vinta con Vito Coppola. Per il ballerino di latino si tratta invece del secondo anno consecutivo da prof condiviso però lo scorso anno accanto a Lorella Cuccarini con cui ha intrattenuto il pubblico in diversi show con il guanto di sfida ai Zerbi Cele. La squadra del serale di Amici 2023 di Raimondo Todaro e Arisa è formata dai ballerini Mattia e Alessio e dai cantanti Wax e Federica, solo quattro allievi. Oltre ad aver ufficializzato i giudici del serale di Amici 2023, ovvero Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, Maria De Filippi ha annunciato anche la regola della doppia eliminazione per le prime puntate del programma fino a quando la produzione non deciderà di limitarsi all’eliminato comunicato in casetta. Anche quest’anno il programma sarà registrato e non andrà in diretta così come la finale che anche lo scorso anno è andata in onda dopo la registrazione di qualche giorno prima.