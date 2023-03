Di chi è incinta Lindsay Lohan: il ricco marito

Lindsay Lohan è incinta e ha ufficializzato la gravidanza: chi è il padre del suo primo figlio e che lavoro fa

Lindsay Lohan, 36 anni, è incinta e aspetta il suo primo figlio dal marito Bader Shammas, a ufficializzarlo è stata la stessa attrice che ha annunciato la notizia su Instagram con una foto di un body bianco da neonato con la scritta “coming soon”. La coppia si è sposata in segreto nel luglio 2022 e anche in quel caso avevano pubblicato alcuni scatti della cerimonia: “Sono la donna più fortunata del mondo. Lui mi ha trovata e sapeva che volevo trovare la felicità e la grazia, tutto allo stesso tempo” ha scritto Lindsay Lohan come didascalia della foto “Sono sbalordita dal fatto che questo sia mio marito. La mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”. Gli sposi si sono poi recati in Turchia per una sontuosa luna di miele e la Lohan ha condiviso i momenti salienti della loro fuga romantica su Instagram. Nel novembre dello stesso anno, Lindsay Lohan e Bader Shammas hanno finalmente fatto il loro debutto sul tappeto rosso come coppia, in occasione della proiezione dell’ultimo film Netflix dell’attrice, “Falling For Christmas”. Il marito dell’attrice è un esperto di finanza e attualmente lavora come Assistant Vice President presso la società bancaria Credit Suisse. In precedenza ha lavorato come associato con BNP Paribas Wealth Management e si è laureato nel 2010 presso la University of South Florida in ingegneria meccanica e alla fine ha conseguito un Bachelor of Science in Finance presso il John H. Sykes College of Business. La coppia risiede a Dubai, dove la Lohan ha vissuto negli ultimi sette anni. La relazione tra i due è nata a febbraio 2020 quando Lindsay Lohan ha condiviso una foto di gruppo, poi cancellata, di un festival musicale a Dubai, menzionando casualmente un “fidanzato” nella didascalia . Nella foto, Lohan è era accanto ad un uomo con una giacca nera e il batterista dei Bastille Chris “Woody” Wood, che si è esibito con la sua band quella notte. Nel gruppo c’erano anche la sorella di Lohan, Aliana, e il rocker Dan Smith. Non si conosce la data di nascita precisa del marito di Lindsay Lohan ma risulta avere 36 anni proprio come l’attrice, mentre altre informazioni non sono disponibili perché l’uomo ha i profili social privati.

Lindsay Lohan ex fidanzati

Gli ex fidanzati di Lindsay Lohan sono noti: l’attrice di Mean Girls era stata precedentemente fidanzata con l’erede d’affari russo Egor Tarabasov, prima della loro separazione nel 2017. Un rapporto che si è chiuso in malo modo con la Lohan che ha affermato che Tarabasov era fisicamente violento. L’uomo ha negato con forza tutte le accuse di abuso e ha accusato l’attrice di aver lanciato una “campagna diffamatoria” contro di lui. In precedenza la popolarità di Lindsay Lohan aveva portato il gossip ad indagare sulle sue frequentazioni fin dai tempi della Disney: nei primi anni 2000 aveva avuto una relazione con Aaron Carter, fratello di Nick Carter, scomparso nel 2022. Successivamente l’attrice si era legata sentimentalmente a Wilmer Valdemmara, collega e star della serie tv That ’70s Show poi ha iniziato a frequentare la dj Samantha Ronson: “Ho avuto il coraggio di dire: ‘Sì, mi piace una ragazza. Questo però ha messo la mia compagna in una situazione assurda in cui veniva attaccata ogni giorno”, raccontò l’attrice in un’intervista nel 2012. C’è poi un uomo misterioso tra gli ex fidanzati di Lindsay Lohan e che lei stessa considerò all’epoca l’amore della sua vita. Una relazione naufragata dopo due anni perché l’uomo le aveva mentito ma non si hanno ulteriori particolari e non si conosce nemmeno il nome della persona.