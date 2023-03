Matrimonio a prima vista 2023 anticipazioni seconda puntata: Egitto

Le anticipazioni della seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2023: quante puntate sono e quando finisce la decima edizione su Real Time

Dopo le nozze delle tre coppie che hanno preso parte all’esperimento di Real Time, è tempo di viaggio di nozze, stando alle anticipazioni della seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2023. In quest’edizione sono cambiate un po’ di cose, con le celebrazioni avvenute nella stessa location, così da poter lasciare un po’ di dubbio sulle combinazioni delle coppie. Due coppie su tre sembrano essere partite con il freno a mano un po’ tirato ma, è indubbio, ad avere maggiori problemi sono Mattia e Giulia, coppia che sembra mal amalgamata. L’approccio caratteriale è particolarmente differente, con lui che si è mostrato molto fisico, mentre lei spiega d’aver bisogno di tempo per ritrovarsi in intimità, il che comprende anche abbracci e baci a stampo per le foto del matrimonio. Di fatto Mattia è uno sconosciuto per Giulia, ma la sposa sapeva a cosa andava incontro in questo format, il che lascia un po’ interdetti. Il vero problema, sembra, è la mancanza della scintilla da parte di lei dopo aver scoperto l’uomo scelto per affiancarla all’altare. Un inizio non in piena discesa neanche per Irene e Matteo, soprattutto a causa della timidezza dello sposo. Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2023, però, è evidente come le cose siano cambiate non poco. Grande complicità tra i due, che hanno trovato il modo di godere a pieno di questa esperienza, conoscendosi senza troppe remore. Freno a mano disattivato, dunque, con la cena del festeggiamento per le nozze che è risultata decisiva, dal momento che la coppia è stata spinta dagli invitati a lasciarsi andare. Da quanto ci è stato mostrato, i due sembrano piacersi molto, anche se non tanto quanto Simona e Gennaro, vera coppia d’oro di questa edizione di Matrimonio e prima vista. Marito e moglie hanno ammesso d’essersi piaciuti fin da subito, sperando di poter essere l’uno la scelta dell’altra e viceversa. Grande complicità anche durante le foto, come una vera coppia con un passato alle spalle. Ora ha però inizio per tutti una vera e propria sfida, ovvero la luna di miele, che può cementificare una coppia o creare delle profonde fratture, come avvenuto in passato.

Matrimonio a prima vista 2023 quante puntate

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista ha subito conquistato il pubblico affezionato grazie alle novità introdotte fin da subito. Vi è stata infatti un’analisi più approfondita di quelle che sono le preferenze delle spose e degli sposi. Qualcosa che veniva effettuato in gran segreto e che invece è stato finalmente svelato agli spettatori, che hanno visto tre cerimonie svolte nella stessa location, il che ha aumentato un po’ la tensione del momento. Giunti alla decima edizione del programma, in onda su Real Time, viene da chiedersi se il format dal punto di vista della messa in onda sia stato confermato. Lo show ha avuto inizio l’8 marzo e terminerà il 26 aprile, per un totale di 9 puntate per Matrimonio a prima vista 2023, come dalla sesta edizione in poi. Ancora una volta gli esperti saranno Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto, che dalla settima edizione ha preso il posto di Fabrizio Quattrini. Da scoprire se in questa decima edizione vi sarà una coppia in grado di restare insieme e, guardando alla totalità delle stagioni, sarebbe la quarta in assoluto, considerando come soltanto tre sposi abbiano deciso di non divorziare, al termine del programma o dopo alcuni mesi.