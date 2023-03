Matrimonio a prima vista coppie quanto guadagnano

Quanto guadagnano le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista Italia: il particolare cachet e cosa offre la produzione

Fin dalla prima edizione del programma, gli appassionati di Matrimonio a prima vista Italia si sono domandati quanto guadagnano le coppie e quale sia il cachet dei concorrenti che decidono di mettersi in gara. Stando a quanto emerge da alcuni racconti di diversi protagonisti delle edizioni finora andate in onda, non dovrebbe esserci un contributo per i concorrenti del programma, che chiaramente ottengono vantaggi di altro tipo dalla loro esperienza. Sicuramente, la partecipazione a Matrimonio a prima vista porta tantissima visibilità ai protagonisti, per cui i partecipanti, volendo, potrebbero cavalcare quell’onda e magari farsi strada sui social o nel mondo dello spettacolo, sfruttando quella vetrina che si sono conquistati. D’altronde sono parecchi gli esempi di personaggi che si sono fatti strada proprio a partire da questa esperienza. Alcune fonti parlano, invece, di rimborsi per le spese che le coppie si trovano a sostenere durante il programma, ma anche in questo caso non ci sono riscontri anzi diverse testimonianze hanno specificato anche questo aspetto chiarendo come non ci siano tali rimborsi spese e che le trasferte dei protagonisti per incontrare gli esperti del programma a Roma o Milano sono a loro spese. Il guadagno delle coppie in matrimonio a prima vista, quindi, dovrebbe avvenire in termini di visibilità, oltre ovviamente alla possibilità di costruire un legame solido e di trovare la persona con cui vivere la propria relazione. Quindi la risposta alla domanda quanto guadagnano le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista è abbastanza chiara. Per tutti coloro che partecipano non dovrebbe esserci un cachet, un aspetto che smentisce così le tante teorie sui social che riguardando la trasmissione di Real Time e che ipotizzavano che per vivere un’esperienza così particolare tutti i partecipanti avessero diritto ad una cifra.

Matrimonio a prima vista chi paga il ricevimento

Un’altra domanda che i fan si fanno è quella relativa a chi paga il ricevimento di matrimonio e le altre spese relative alle nozze. Come ben sappiamo, le coppie protagonista di Matrimonio a prima vista prima si sposano al buio, senza conoscere la propria dolce metà, poi testano la loro unione vivendo un mese da sposati e poi, entro sei mesi dalle nozze, devono decidere se confermare o meno il matrimonio. Tutto comincia, quindi, dagli splendidi ricevimenti che vediamo in ogni edizione dello show di Real Time e che dovrebbero rientrare solo parzialmente tra i costi coperti dalla produzione. Le coppie, sicuramente, non pagano di tasca loro la partecipazione al programma, ma devono sostenere le diverse spese che non garantisce il programma. Matrimonio a prima vista, infatti, paga diversi aspetti della produzione, dagli abiti da sposa al viaggio di nozze, ma il resto delle spese, secondo il racconto fatto da diversi protagonisti, spettano alle coppie Dunque, tutto ciò che vediamo in matrimonio a prima vista, dal grande ricevimento allo sviluppo delle singole unioni, vede la compartecipazione delle coppie e della produzione in quanto a spese coperte.