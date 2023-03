Bice Biagi marito e figli: è stata con Vittorio Feltri

Morta Bice Biagi, figlia di Enzo, a 75 anni. Nella sua vita privata il giallo marito e figli e una storia con un noto giornalista

Dopo la morta di Bice Biagi, a 75 anni, per cause non note, l’interesse riguarda la famiglia della giornalista e scrittrice e se abbia marito e figli. Figlia del celebre Enzo Biagi, è nata a Bologna il 5 maggio 1947 e a diffondere la notizia della sua morte è stata l’associazione Articolo 21, della quale la donna era garante, ricordandola in maniera affettuosa e con enorme rispetto. La figlia di Enzo Biagi è stata descritta come forte, ironica e franca, in grado di condurre numerose battaglie in nome della difesa dei diritti delle donne. In merito riportò una delle più importanti lezioni impartite da suo padre: è soprattutto il lavoro a rendere davvero libera una donna. Testimone dei grandi cambiamenti della nostra società, lascia dietro di sé un enorme vuoto. La vita privata di Bice Biagi è poco conosciuta quindi in tanti si chiedono se abbia marito e figli. Grande riservatezza su tale fronte, al punto da non sapere con esattezza se abbia mai avuto figli. Eppure qualcosa salta fuori, cercando con attenzione informazioni sulla figlia di Enzo Biagi, in particolare un amore con un personaggio celebre del giornalismo italiano: Bice Biagi e Vittorio Feltri erano una coppia, come lui stesso ha confermato in una vecchia intervista. Nel corso della stessa ci tenne a sottolineare di non aver mai sofferto per amore, neanche per lei, ma soprattutto di non essersi mai interessato alla donna in quanto figlia di Enzo Biagi, dunque per fare carriera.

Bice Biagi carriera

La carriera di Bice Biagi, morta a 75 anni, ha avuto inizio con il percorso di laurea presso la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Milano. Nel corso degli anni, guidata dal proprio talento e dall’esperienza del padre Enzo Biagi, la giornalista ha saputo mettersi in mostra in numerose redazioni, arrivando a ricoprire il ruolo di direttrice delle riviste Insieme, Novella 2000 e Intimità, per poi passare a Oggi, del quale è stata vicedirettrice. In passato aveva spiegato di non voler diventare come il suo celebre papà, la cui vita era stata segnata dall’enorme ambizione. Parole dure in relazione alle continue assenze del genitore nella vita di famiglia e, figlio di un’altra epoca, era solito dirle che avrebbe dovuto essere come un uomo, così da competere in questo mondo. Ha poi sottolineato come le cose siano cambiate in età adulta, ricevendo dal padre la dolcezza mancata da bambina. Nel 2007 padre e figlia hanno avuto modo di collaborare, con Bice Biagi entrata nella redazione della trasmissione televisiva RT Rotocalco Televisivo, al fianco di Enzo Biagi, che ha potuto fare affidamento su di lei nel periodo più buio della sua vita e carriera. Enzo Biagi è morto nel 2007 e l’anno dopo sua figlia ha pubblicato un libro dedicato proprio a lui, edito da Rizzoli, dal titolo In viaggio con mio padre. Un anno molto importante, con il mondo della cultura dedito al ricordo di questo grande uomo, con Bice Biagi e sua sorella Carla a presiedere il comitato del Premio Enzo Biagi.