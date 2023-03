Amici 22 Wax chi è: Instagram e TikTok

Chi è Wax uno degli alunni ammessi al serale di Amici 22: il legame con la famiglia e il percorso altalenante nella scuola

Wax è uno dei 7 cantanti giunti al serale di Amici 22. Il vero nome di Wax è Matteo Lucido e il giovane cantante ha 20 anni ed è originario di Milano dove vive con la sua famiglia. Durante il suo percorso nella scuola, l’artista ha raccontato che sin da piccolo ha dovuto imparare a pensare a se stesso, svolgendo diversi lavori e cercando sempre di aiutare i suoi genitori e suo fratello maggiore, a cui è molto legato. Il canto è la grande passione di Wax che ha scelto questo nome d’arte perché gli è stato dato da una persona che è diventata un grande punto di riferimento per lui. Da piccolo ha studiato violino e come vezzo ama cantare senza scarpe, inoltre ha fatto diversi lavori per essere indipendente e non pesare sulla famiglia. L’allievo che fa parte della squadra di Arisa ad Amici 22 è stato protagonista di un percorso fatto di alti e bassi: l’inizio della sua avventura nel talent è stato molto positivo, con il cantante che ha ottenuto la possibilità di incidere un inedito superando nella sfida Cricca e NDG. Dopo un ottimo inizio, per Wax sono arrivate le prime difficoltà, con le tensioni con Rudy Zerbi e alcuni giudizi che gli sono un po’ pesati, poi il cantante è stato uno degli alunni coinvolti nel capodanno gate, sicuramente uno dei momenti che hanno fatto più discutere di questa edizione di Amici.

Strigliato più volte da Maria De Filippi, come evidenziato dalla stessa conduttrice durante una puntata del daytime, Matteo ha modificato il suo atteggiamento, spesso contestato anche dai professori, e la seconda parte della sua avventura nella scuola è stata un grande crescendo. Ha ritrovato la via giusta anche grazie all’amicizia stretta con Angelina e ha conquistato la possibilità di esibirsi all’Alcatraz di Milano, un grande onore per un milanese come lui. Proprio con la figlia di Mango si è creato un forte legame che ha fatto pensare ad una possibile relazione tra i due smentita immediatamente da Maria De Filippi che in una puntata del daytime ha spiegato che Angelina ha un fidanzato. In precedenza Wax ha avuto una storia con la ballerina Claudia, eliminata dal programma. Arisa ha sempre creduto nel suo talento e alla fine Wax è riuscito ad ottenere una maglia per il serale, coronando un percorso che ha avuto sicuramente dei passaggi a vuoto, ma che nel suo complesso è stato decisamente positivo. Matteo Lucido è arrivato al serale con un grande seguito su Instagram e su Tik Tok, sintomo di quanto il cantante sia amato, e anche con tre inediti pubblicati, da Turista per sempre a Ballerine e guantoni, fino a Grazie che è stata prodotta da due pezzi da novanta come Takagi e Ketra.

Amici 22 Wax chi è la madre

Come sottolineato nel paragrafo precedente, Wax ha un legame molto profondo con la sua famiglia e spesso ne ha parlato nella sua permanenza all’interno della scuola. Una delle persone più importanti della vita del cantante della scuola di Arisa è sicuramente sua madre, laureata in economia e una persona che ha definito lungimirante e dotata di una spiccata vena artistica evidentemente trasmessa a suo figlio. La madre di Wax è infatti una pittrice di successo che ha un background nel settore da molti anni, una passione che ha coltivato nel corso degli anni nonostante gli studi economici. In tanti hanno diffuso la notizia che il cantante fosse figlio d’arte con uno dei due genitori impegnato nella musica, in realtà si trattava proprio della mamma che però si occupa di un’arte completamente diversa rispetto a quella del figlio. L’arte è di famiglia e non a caso sua madre è stata molto felice quando il ragazzo le ha comunicato la sua ammissione alla scuola di Amici. Oltre alla madre, per il cantante di Turista per sempre un altro punto di riferimento importante è il fratello che definisce il suo migliore amico. Chissà se la sua famiglia conosce la verità sulla cicatrice di Wax sul volto che tanto ha incuriosito gli appassionati di Amici 22. Il segno che ha in faccia sembra essere in realtà un trend TikTok definita cicatrice francese ma non c’è nessuna conferma a riguardo. Significa che la voce di Ballerine e guantoni si fa apposta un graffietto sul viso.