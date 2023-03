GF Vip Daniele squalificato: la reazione di Oriana in una lettera TESTO

La reazione di Oriana alla squalifica di Daniele Dal Moro: ha scritto una lettera segreta ma il testo è stato spoilerato

Chi ha pensato non vedendo la venezuelana in lacrime che la reazione di Oriana alla squalifica di Daniele Dal Moro è stata all’insegna della freddezza deve ricredersi. Gli Oriele esistono ancora stando almeno a quanto pensa la prima finalista del GF Vip e il suo gesto, una volta appreso dell’uscita su provvedimento del veneto, ha convinto i fan dell’interesse vero della ragazza nei suoi confronti. In realtà già in alcune clip post squalifica, si sentiva la voce di Oriana dal confessionale che in lacrime cercava di scagionare Daniele dicendo che stavano giocando, che lui stava scherzando e che voleva parlare con lui. Successivamente dopo una lunga censura da parte della regia, la vita nella casa è tornata ma ovviamente influenzata da ciò è che successo. Poca voglia di scherzare, molto silenzio e tutti i concorrenti ancora esterrefatti dalla seconda squalifica a stretto giro di questa edizione. Inizialmente è parso a tutti i telespettatori abbastanza chiaro che i gieffini non potessero parlare di quanto accaduto e del provvedimento a Daniele Dal Moro ma con il passare delle ore Oriana ha iniziato a ricordare alcuni gesti o frasi affettuose del veneto e così durante una conversazione con l’amico Luca Onestini ha rivelato il contenuto di una lettera che gli ha scritto e spedito tramite gli autori del Grande Fratello Vip e che probabilmente sarà letto nel corso della prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip lettera Oriana per Daniele testo

Come detto il testo della lettera che Oriana ha scritto a Daniele dopo la sua squalifica dal GF Vip è stato reso noto dalla stessa venezuelana riportandola a Luca Onestini “Mentre scrivo questa lettera sto piangendo, mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore e mi sarebbe piaciuto salutarti ma soprattutto che non te ne andassi, spero che tu sappia quanto ci tengo a te, l’affetto che ho per te e l’interesse che ho nei tuoi confronti, aspettami fuori e spero che tu mi possa portare in quel bellissimo bosco che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori, ti prometto di essere più tranquilla (ndr Onestini ride per la frase e la prende in giro perché non crede riesca a mantenere questa promessa). Anche se non te lo dico mi piace come sei e ti vedo tra due settimane. Sei bellissimo biondino dagli occhi azzurri verdi”. Ha anche spiegato di aver scritto di essersi pentita per non essere stata bene con lui. Inoltre la stessa Oriana ha ammesso di essere infantile per certi aspetti e di voler migliorare questo suo lato del carattere anche per riuscire ad avere la fiducia di Daniele. La venezuelana si è confidata anche con Giaele ammettendo di essere molto triste e soffrire molto per la squalifica di Dal Moro dal GF Vip ma di essersi costruita questa corazza da fenomena per non apparire debole. Infine sempre ad Oriana, ha spiegato che per lei esiste solo Daniele e che in realtà Antonino è qualcosa che ha completamente cancellato.