Amici 22 Federica piange su Tango: il motivo c’entra Piccolo G

Ieri sera nel ballottaggio al serale di Amici 22 Federica ha pianto durante la sua esibizione di Tango di Tananai: il vero motivo

Federica è riuscita a salvarsi e a vincere il ballottaggio con NDG che è così stato il secondo eliminato ieri sera al serale di Amici 22 dopo Megan. Proprio durante lo scontro con il cantante, Federica si è commossa mentre cantava Tango di Tananai, lacrime trattenute a stento e che in qualche modo è riuscita a padroneggiare concludendo al meglio la sua esibizione. Con la voce rotta dal pianto, Federica ha fatto emozionare il pubblico in studio e il giudice Giuseppe Giofré che non è riuscito a trattenersi ricevendo poi l’abbraccio di Maria De Filippi. Ieri sera nella prima puntata del serale di Amici 22 anche Maddalena era scoppiata a piangere durante il ballottaggio così come Gianmarco quando ha visto l’eliminazione della sua Megan, proprio per questo inizialmente in tanti hanno pensato che le lacrime di Federica fossero esclusivamente per il rischio di dover lasciare la scuola di Amici proprio sul più bello. In realtà dietro alla commozione della cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo c’è un motivo ben preciso e riguarda Piccolo G. I due formavano una delle coppie di questa edizione di Amici 22 ma così come avvenuto tra Isobel e Cricca anche Federica e Piccolo G sembrano aver chiuso la loro storia d’amore. L’indizio delle lacrime aveva insospettito solo alcuni utenti sui social ipotizzando una rottura che durante il pomeridiano non era stata raccontata, poi proprio prima del verdetto sul secondo eliminato della prima puntata è arrivata la conferma.

Amici 22 Federica e Piccolo G si sono lasciati

Tornati in casetta per ricevere da Maria De Filippi la notizia su chi fosse stato eliminato, Federica e NDG hanno potuto scegliere una persona con cui appartarsi e dialogare a distanza con la conduttrice. Chi si aspettava Piccolo G è rimasto deluso, infatti la cantante di Scivola ha deciso di stare da sola con Angelina, conferma del fatto che la sua storia con l’allievo della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si è conclusa. Una rottura di cui non si conoscono i dettagli anche perché solo un mese fa la coppia aveva partecipato alla cena di San Valentino organizzata nella scuola e soprattutto perché sono sempre sembrati legati e consapevoli del loro sentimento. Invece nel momento più importante del percorso di Federica ad Amici 22, la cantante ha “ufficializzato” la rottura chiedendo ad Angelina il supporto necessario in attesa del verdetto. Anche dopo i colloqui di Maria De Filippi con i due a rischio eliminazione, Federica e Piccolo G non sono apparsi vicini con i due decisamente distanti. Qualche giorno prima della registrazione del serale, c’era stato uno scambio di battute passato inosservato tra Federica e Piccolo G a causa di un guanto di sfida ma che ora assume tutt’altro significato. Nel bel mezzo di una discussione tra Wax e Piccolo G per un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, Federica aveva preso le difese di Wax sbottando nei confronti, a questo punto, del suo ex fidanzato che si era sentito chiamato in causa.