Amici 22 Mattia il gesto per Benedetta passato inosservato

Nella puntata di Amici di sabato 18 marzo Mattia ha ballato un passo a due con Benedetta sulle note di Wake me up Before you go-go

Finalmente al serale di Amici 22 sono tornati gli appassionanti passi a due con la presenza di Benedetta Vari che accompagna Mattia fino alla sua permanenza alla fase finale del talent. Nella prima puntata del sabato sera del programma condotto da Maria De Filippi, Raimondo Todaro ha subito affidato al suo ballerino di latino un jive di coppia sulle note di Wake me up Before you go-go degli Wham ritenuto travolgente da Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio che hanno dato il punto all’esibizione di Zenzola. Con l’avvento del covid non è stato più possibile vedere i professionisti ballare con gli allievi e incantare con le loro performance. Sono lontani così i tempi di Francesca Tocca nel latino o quelli di Anbeta nel classico che insieme ai ragazzi, Sebastian e Umberto Gaudino, si esibivano lasciando i fan senza parole. Grazie però quest’anno alla scelta di Maria De Filippi è possibile vedere Mattia con Benedetta in energici e sensuali passi a due. La conduttrice ha infatti scelto di trattenere l’allieva nella scuola, pur non essendo stata ammessa al serale, con un contratto da professionista così continuare ad allenarsi e pronta per esibirsi in coppia con Zenzola. Vedendo l’esibizione di sabato 18 marzo alla prima di Amici 22 il pubblico è rimasto particolarmente convinto di questa scelta. In molti non hanno fatto a meno di notare un feeling particolare che si è instaurato tra i due ballerini fatto di stima reciproca e di affetto sincero.

Amici 22 Mattia e Benedetta al serale

Solo però ad un’attenta analisi dell’esibizione di Mattia e Benedetta alla prima puntata del serale di Amici 22 si è potuto notare un gesto particolare di Zenzola nei confronti della Vari che dimostra quanto conti l’affinità di coppia nel ballo e quanto in certi casi la rivalità passa in secondo piano. Quando Raimondo Todaro ha presentato il jive sulle note di Wake me up Before you go-go Mattia ha stretto a sé Benedetta in un abbraccio di supporto per farsi forza a vicenda e dimostrare a tutti il loro talento. Un gesto che ha attirato subito l’attenzione dei social che hanno elogiato l’allievo dei TodArisa per la sua capacità di entrare subito in sintonia con le emozioni di Benedetta. La stessa Vari infatti si è ritrovata catapultata in un ruolo che mai avrebbe immaginato considerando anche il fatto di essere stata ferma per anni a causa di problemi familiari. Una gran bella soddisfazione e un attestato di stima e fiducia da parte di Mattia Zenzola che ha accolto con grande entusiasmo la possibilità di poter continuare a lavorare con la sua compagna di ballo. I due infatti, come spiegato dalla stessa Maria De Filippi nell’ultima puntata del daytime, stavano svolgendo un lavoro di altissimo livello in coppia ed era veramente un peccato che tutto questo potesse terminare. Da qui la decisione di averli insieme al serale per entusiasmare il pubblico e vedere soprattutto i frutti di tanti sacrifici.