Primo e secondo eliminato serale Amici 2023: prima puntata

Chi è uscito dalla prima puntata di Amici 2023: un ballottaggio finale tra NDG e Federica e una prima eliminata tra le lacrime

La prima puntata del serale di ieri sera di Amici 2023 si è conclusa con due eliminazioni. Due allievi hanno dovuto lasciare la scuola concludendo così il loro percorso nel talent ideato e condotto da Maria De Filippi. A determinare il primo e il secondo eliminato del serale Amici 2023 sono stati i tre nuovi giudici del programma, Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi in una serata ricca di emozioni e lacrime con tantissimi ragazzi commossi per quanto è accaduto nelle tre manche che hanno caratterizzato la prima puntata di Amici 2023. Ad iniziare la gara è stata la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno subito sfidato il team composto da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo schierando per la prima sfida Isobel contro Cricca: la ballerina australiana ha eseguito una coreografia sulla canzone Welcome to burlesque di Cher, mentre il cantante romagnolo ha cantato Sorprendimi degli Stadio. Subito battibecco tra Cuccarini e Zerbi con quest’ultimo che ha sminuito subito l’allievo della showgirl, la palla passa poi alla giuria che giudica migliore il ballo di Isobel. Il pareggio arriva con Angelina che canta A case of you di Joni Mitchell e batte Gianmarco che non può nulla con la coreografia su I wanna be your slave dei Maneskin. La prima manche viene vinta dalla squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano grazie al punto conquistato da Isobel che vince il guanto di sfida sui tacchi contro Maddalena, anche in questo caso ennesime polemiche tra i prof per le critiche alla Svevi. Il primo ballottaggio nella prima puntata di Amici 2023 è tra Megan, Cricca e Maddalena come scelto da Celentano e Zerbi: la prima ad esibirsi è Megan con Move ya Body, la canzone Viva la Vida è quella scelta dalla Cuccarini per Cricca, mentre Maddalena balla su L’uomo che amava le donne. Maddalena è in lacrime ma è la prima a salvarsi, poi tornano ad esibirsi Megan e Cricca, la ballerina con American Life e il cantante con Just the way you are di Bruno Mars. Angelina e Gianmarco, fidanzato di Megan, piangono durante le esibizioni e anche Isobel si scioglie e non riesce a trattenere le lacrime. Il primo eliminato del serale di Amici 2023 di ieri sera è Megan che però ottiene una borsa di studio di 5 settimane alla The Ailey School, la stessa ottenuta nella scorsa edizione da Serena Carella.

La seconda manche vede Celentano e Zerbi sfidare Arisa e Todaro, si parte con un guanto di sfida tra Aaron e Wax che però non viene accettato da Arisa che ritiene non equo quanto chiesto da Zerbi (cantare senza autotune e senza orpelli). La giuria è d’accordo con quanto sostenuto dalla cantante ritenendo Zerbi troppo cattivo e così il prof propone un altro guanto di sfida che in realtà era stato proposto proprio dalla voce di Sincerità. Aaron e Wax si sfidano su Torna a casa dei Maneskin per valutare la loro presenza sul palco: il punto decisivo viene assegnato da Michele Bravi che ha apprezzato maggiormente la performance di Aaron perché ha avuto rispetto della canzone e ha saputo interpretarla meglio perché ha guardato sempre il pubblico. La seconda sfida vede Piccolo G cantare Splash di Colapesce Dimartino contro Mattia che si esibisce in un passo a due con Benedetta in Wake me up before you go-go degli Wham, il cantante però non convince e sui social sono tante le critiche sulla sua perfomance piena di errori e di imperfezioni. Mattia conquista il punto e così Alessandra Celentano schiera l’artiglieria pesante con Isobel e Ramon in un passo a due classico/moderno contro Wax in una versione personale di Sarà perché ti amo. L’azzardo non paga e così Zerbi e Celentano conquistano la manche e mandano al ballottaggio Mattia, Federica e Wax. Polemiche anche in questo caso con Rudy che continua a sminuire gli allievi della squadra di Arisa e Todaro. Nel ballottaggio Federica canta Vieni nel mio cuore di Ultimo, Mattia si esibisce sulla canzone Sex Bomb mentre Wax canta Laurea ad Honorem di Marracash. Il primo a salvarsi è Wax, non c’è una seconda esibizione e arriva il verdetto. Il primo eliminato non definitivo della prima puntata di Amici 2023 è Federica che si giocherà la permanenza nel talent al ballottaggio.

Amici 2023 prima puntata: chi è stato eliminato

La gara lascia spazio poi al guanto di sfida della squadra Cuccarini Emanuel Lo a Todaro-Arisa e Celentano-Zerbi. La showgirl e il ballerino si esibiscono in una coreografia sulle canzoni di Michael Jackson e Janet Jackson, Todaro e Arisa scelgono un mix con la cantante che si esibisce sulle note di Nel blu dipinto di blu e poi con il collega in un passo a due sulle note dei Gipsy King. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi omaggiano Malgioglio anche nell’outfit e rivisitano alcune canzone scritte dal giudice convincendo Michele Bravi e Giuseppe Giofré che gli danno così la vittoria. Nella terza manche Celentano e Zerbi scelgono di sfidare Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e schierano Ramon contro Angelina: la cantante sperimenta con Nove Maggio di Liberato, mentre il ballerino incanta con Fiamme di Parigi conquistando la giuria. La seconda sfida vede affrontarsi Samu contro Aaron: il ballerino porta una coreografia sulla canzone Cenere di Lazza, mentre il cantante canta Io che non vivo. L’esibizione però non viene apprezzata da Cristiano Malgioglio perché interpretata in maniera troppo aggressiva e alla fine Samu conquista il punto per la sua squadra. Terza e ultima manche tra NDG che canta Firestone di Kygo con barre sulla sua vita e Isobel che ha ballato sulle note di Record Me: l’australiana è implacabile e vince anche questa sfida decisiva.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno vinto così tutte e tre manche della prima puntata di Amici 2023: al ballottaggio mandano Angelina, Maddalena e NDG. La figlia di Mango ha cantato Something’s Got a Hold on Me di Etta James, la ballerina si esibisce sulle note di Rollin’ on the river, prima dell’esibizione di NDG altre polemiche nella prima puntata di Amici 2023. La Cuccarini attacca Rudy Zerbi per aver definito il suo allievo un imbucato sottolineando come lo stesso prof non aveva ancora deciso se mandare al serale i suoi allievi Piccolo G e Aaron; Zerbi risponde che bisogna prendersi le proprie responsabilità e non riempire di complimenti tutti dall’inizio alla fine. NDG si inserisce e chiude il dibattito “l’imbucato è quello che si diverte di più alle feste” e poi si esibisce in Lonely con alcune barre personali sulla storia di Giulia. Show di Malgioglio che durante la votazione si preoccupa di non essere visto dagli altri allievi e va in confusione con il tablet spoilerando il suo voto e dicendo di aver scelto Maddalena. La prima a salvarsi è Angelina, il secondo eliminato non definito di eri sera ad Amici 2023 è NDG che sfida così Federica, uno dei due sarà il secondo eliminato. Il ballottaggio inizia con i due inediti dei cantanti, NDG canta Voglio di più, Federica la canzone Scivola, poi si passa a Uptown Funk per il cantante e Tango per la Andreani che durante l’esibizione del brano di Tananai ha iniziato a piangere riuscendo però a riprendere in mano la performance e concludere tra gli applausi. Prima del verdetto finale, Maria De Filippi annuncia che a sorpresa è Samu a vincere il premio TIM della puntata. Tornati nella casetta, gli allievi attendono il verdetto che come da tradizione verrà dato dalla conduttrice. Stati d’animo differenti per i due a rischio eliminazione con NDG felice dell’esperienza e senza rimpianti che consola Federica in lacrime. Il secondo eliminato del serale di Amici 2023 di ieri sera è NDG.