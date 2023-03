Chi esce stasera 20 marzo al Gf Vip chi è la finalista

Nella puntata di stasera 20 marzo del Gf Vip il televoto decreta chi esce e chi è la terza finalista: due sfide serrate tra le vippone in nomination

Ci avviciniamo a passi sempre più incalzanti alla finale del Gf Vip e stasera 20 marzo ci sarà un televoto che, in tal senso, sarà estremamente decisivo. Dopo la squalifica, ricca di polemiche, di Daniele Dal Moro, un altro concorrente abbandonerà la casa stasera, mentre uno volerà in finale. In realtà, possiamo parlare direttamente al femminile, perché dopo l’ultima puntata sono finite in nomination 4 donne: Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Milena Miconi e Antonella Fiordelisi. Una vippona, dunque, andrà in finale e una verrà eliminata: il televoto è lo stesso, con la più votata dal pubblico che sarà la terza finalista del Gf Vip e la meno votata che invece andrà a casa. Il quadro delinea due testa a testa: uno per la finale e uno per l’eliminazione. Nikita e Giaele si giocano l’accesso alla finale, con la triestina avanti di qualche punto nei sondaggi, con il 40% di percentuale televoto, mentre l’ex protagonista di Ti spedisco in convento insegue al 32%, con serie possibilità di poter rimontare. Dietro di loro, Antonella è ferma al 20% di preferenze del pubblico, con poche chance di ottenere il pass per la finale, ma a distanza di sicurezza da Milena, che invece ha raccolto dai sondaggi solo l’8% dei voti. Stando ai sondaggi, quindi, stasera 20 marzo al Gf Vip Nikita sarà la terza finalista e Milena esce, ma attenzione alla rimonta di Giaele e alla situazione di Antonella, che tengono apertissimo il televoto di questa sera, rendendolo sicuramente uno dei momenti più attesi della puntata di stasera 20 marzo del Gf Vip.

Chi sono le finaliste del Gf Vip

Scopriremo stasera, dunque, chi sarà la terza finalista di questa edizione del Gf Vip. Nikita e Giaele si giocano un posto insieme a Oriana e Micol in finale, con Antonella che conserva qualche flebile speranza. Sono la venezuelana e la sorella di Clizia Incorvaia, infatti, le prime due finaliste del Gf Vip, incoronate dai televoti delle scorse puntate. È apparsa abbastanza scontata la presenza in finale della sudamericana, che sin dal suo ingresso è stata una delle concorrenti più forti e apprezzate dal pubblico, mentre sorprende di più il risultato ottenuto da Micol, che è sempre rimasta nel novero degli outsider, ma che ha potuto beneficiare della collaborazione tra fandom per andare in finale al grida di Sparta. Nelle ultime settimane la situazione al Gf Vip è cambiata moltissimo, con le squalifiche di Donnamaria e Daniele Dal Moro che hanno escluso così due concorrenti molto forti. Ne ha approfittato indirettamente Micol, che ha conquistato un posto in finale, e ora anche Nikita e Giaele puntano a ottenere un pass per l’atto conclusivo del Gf Vip. Manca sempre meno, ormai, e conosceremo chi sarà la terza finalista di questa edizione del Gf Vip, andando a definire ancora di più un quadro che per ora è interamente al femminile e lo sarà anche dopo la puntata di stasera.