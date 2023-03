GF Vip Daniele Dal Moro squalificato: il motivo indigna VIDEO

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per atteggiamenti violenti, il motivo indigna il web diviso sul provvedimento nei suoi confronti

La nuova era Pier Silvio ha fatto un’altra vittima: Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, un’ultima notizia sul reality condotto da Alfonso Signorini che lascia senza parole visto che la comunicazione del provvedimento disciplinare nei confronti del veneto è arrivata all’improvviso sui social senza nemmeno aspettare la puntata e il gieffino è sparito senza nemmeno uscire dalla porta rossa. I telespettatori che si interrogano sul perché sono in realtà quelli che non navigano su Twitter e che non fanno parte di nessun fandom visto che a scatenare il movimento #fuoridaniele sono state le #orianistas, le sostenitrici di Oriana Marzoli. Ovviamente non sappiamo se la produzione ha deciso di squalificare Daniele Dal Moro perché ha aderito al movimento o perché aveva già preso questa decisione in maniera indipendente. Ricostruiamo i fatti partendo dal comunicato ufficiale che ha visto l’ex tronista abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello Vip. Cosa è successo ha davvero dell’incredibile e deve essere analizzato sul lungo percorso e non sul breve, nel testo si legge chiaramente “dopo ripetuti richiami e comportamenti ritenuti scorretti rispetto al regolamento” quindi significa che in confessionale Daniele, definito anche l’ira veneta per il suo comportamento non molto pacato nei toni, era stato ammonito. In realtà lo stesso Daniele aveva accennato ad Oriana che in caso di ennesima infrazione doveva essere squalificato quindi anche la Marzoli era a conoscenza della posizione del veneto. Forse il motivo per cui nell’ultimo periodo Daniele si manteneva un po’ nei confronti della venezuelana era anche quello poi di aver paura, litigare e trascendere giocandosi poi un posto in finale dato il contributo che nel bene o nel male ha dato al reality rispetto ad altri completamente anonimi. Si possono citare come episodi borderline per la squalifica nella nuova era Pier Silvio, la litigata post puntata censurata dalla regia dove Daniele e Oriana avevano urlato a vicenda offendendosi con parole molto forti, episodio che non è mai stato trattato in puntata.

Gf Vip Daniele Dal Moro squalificato VIDEO

Qualche giorno prima un’altra litigata era avvenuta perché la venezuelana aveva origliato ciò che il gieffino stava dicendo in confessionale. L’ultimo episodio è successo ieri notte dopo la fine della puntata quando i due si stavano provocando in maniera goliardica come spesso è accaduto. Daniele, per rispondere alle provocazioni di Oriana, ha stretto a sé la venezuelana e con forza le ha tolto il trucco dal viso, comportamento che non è piaciuto alla ragazza che durante l’episodio diceva di essersi fatta male. Subito dopo ne ha parlato anche con Onestini spiegando che Daniele non sa giocare e che ha superato il limite. Proprio queste parole hanno scatenato la reazione dell’ex tronista che si è lamentato del fatto che la venezuelana non sappia stare allo scherzo. Proprio in quel momento è arrivata la censura da parte della regia e quindi non sappiamo cosa sia successo e quali parole sono state pronunciate per portare poi alla decisione della squalifica di Daniele al GF Vip. Tra l’altro probabilmente perché, deciso dalla produzione, dopo l’uscita dalla casa del veneto nessuno dei gieffini ha proferito parola sull’accaduto e quindi non si può ancora registrare nessuna reazione da parte loro che a questo punto dovrebbe fare parte di un blocco nella prossima puntata del reality. La reazione di Oriana è stata intercettata da un video dove si vede Micol impegnata a truccarsi e la voce della venezuelana che chiede in lacrime di poter parlare con lui “voglio parlare con lui, non ha fatto niente di male”, probabilmente subito dopo aver saputo della squalifica di Daniele Dal Moro.