GF Vip Oriana origlia Daniele in confessionale: le parole censurate

Le ultime news dal GF Vip sugli Oriele vedono Bebe in lacrime e Daniele che viene scoperto dalla venezuelana: è rottura totale

Ad un mese dalla finale del GF Vip una coppia che aveva appassionato il pubblico sembra ormai decisa a mettere la parola fine. Stando alle ultime notizie dal GF Vip gli Oriele sembrano essere solo un vago ricordo e in tanti sui social non credono ci possa essere un ritorno di fiamma. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando Oriana aveva deciso di parlare con Martina per capire meglio Daniele essendo sua ex, una scelta che non è piaciuta a Dal Moro che si è sentito utilizzato dalla venezuelana. Dopo la puntata di ieri sera 2 marzo, gli Oriele non hanno risolto la loro situazione anche perché lo stesso ex tronista è stato protagonista di un blocco importante dove si è scontrato per l’ennesima volta con Martina. Il litigio tra i due ha avuto toni accesi con Daniele che ha chiesto ripetutamente alla Nasoni di dire ciò che aveva insinuato, senza però ricevere risposta dalla vincitrice del GF nel 2017. Con l’addio alla casa proprio di Martina, tutto lasciava presagire che tra Oriana e Daniele potesse tornare il sereno e invece Dal Moro ha continuato a mantenere il silenzio chiedendo alla venezuelana di non essere disturbato. Oriana però non ha rispettato la richiesta e subito dopo la puntata del GF Vip ha raggiunto Daniele in camera e gli ha chiesto se l’avesse nominata. La domanda ha ulteriormente innervosito Dal Moro che dopo un lungo monologo, ha proferito una frase che ha lasciato di stucco Oriana “Tu fai uscire il peggio di me”. Dopo un po’ di tempo lo stesso Daniele ha raggiunto la venezuelana spiegandole che non l’avrebbe mai nominata e che il solo pensare che lo potesse fare lo ha ferito. Dall’altra parte però c’è stato silenzio con la Marzoli che ha scelto di non replicare. Meno di 24 ore dopo arriva però l’ennesimo scontro tra i due dopo una giornata passata senza mai scambiare una parola con Daniele che ha più volte punzecchiato Oriana che a sua volta ha risposto per le rime. Sembrava un copione già scritto con la coppia che dopo il classico litigio grazie anche a battute e frecciatine riusciva a riprendere un dialogo ma un confessionale di Dal Moro ha creato la rottura che sembra ormai definitiva.

Gf Vip lite Daniele Oriana: le parole censurate

Le parole di Daniele Dal Moro in confessionale sono state ascoltate da Oriana che per l’ennesima volta ha deciso di origliare fuori la porta rossa per capire cosa stesse dicendo l’ex tronista. Nonostante la censura da parte della regia, le parole degli Oriele si sono ascoltate chiare e tonde grazie ai microfoni ambientali. Oriana in lacrime ha rinfacciato a Daniele di aver sentito, origliando, le brutte parole che il veneto ha avuto nei suoi confronti parlando con un autore. La voce fuori campo nel confessionale, stando a quanto dice di aver udito la venezuelana, avrebbe detto “Non è che devi lasciarla” e Dal Moro alzando la voce avrebbe mostrato il suo lato cinico rispondendo che non può allontanarsi da Oriana perché altrimenti lui risulterebbe un figlio di p… perché una come lei si metterebbe solo a piangere ottenendo così la vittoria del GF Vip. Uno come lui, avrebbe continuato Dal Moro, non sarebbe invece quotato alla vittoria finale perché il pubblico preferisce premiare certi personaggi. Quando Oriana ha ripetuto queste parole a Daniele, è scattata l’ira veneta negando tutto con queste parole: “Non ho niente da nascondere, sei una persona che capisce fischi per fiaschi e non ti fai nemmeno spiegare le cose”. La venezuelana non gli ha creduto e si è sentita presa in giro, ma Dal Moro ha continuato: “Ti rendi conto che tu dici a me che io ti ho preso in giro quando qua se c’è qualcuno che ha preso in giro sei proprio tu”. Botta a risposta tra gli Oriele con Daniele che continuava a smentire quanto origliato da Oriana nel confessionale e lei che accusata anche di aver infranto del regolamento continua ad essere convinta di aver capito bene quanto detto da Dal Moro aggiungendo che non vuole più avere a che fare con lui e che infrangendo il regolamento è riuscita a scoprire la verità chiudendo il discorso con un piccato “Ci vediamo lunedì” convinta che usciranno i video a darle ragione. Daniele le ha dato della bambina e ha nuovamente spiegato che lui voleva intendere tutt’altro e che in realtà era una premura nei suoi confronti per il bene della coppia.