Terzo finalista Grande Fratello Vip chi è uscito ieri sera 20 marzo

Eliminazione shock ieri sera 20 marzo al Grande Fratello Vip: chi è uscito e chi è la terza finalista del reality

La puntata di ieri sera 20 marzo del GF Vip ha sorpreso tutti con un’eliminazione davvero inaspettata e la proclamazione della terza finalista di questo edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Al televoto che rispondeva alla domanda chi vuoi in finale c’erano Giaele, Antonella, Nikita e Milena e già dai sondaggi ci percepiva che sarebbe stata una votazione clamorosa con un verdetto shock. La prima persona ad essere salva ma senza avere la possibilità di conquistare un posto in finale è stata Nikita che ha comunque superato l’ennesima nomination della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha giocato con il dentro o fuori del televoto di ieri sera 20 marzo e così prima di annunciare il terzo finalista di questa edizione ha annunciato chi si è salvato. Dopo la Pelizon è stato il turno di Giaele, così a restare ancora in gioco per l’eliminazione sono state Antonella e Milena. A sorpresa chi è uscito ieri sera 20 marzo dal Grande Fratello Vip è stata Antonella Fiordelisi che ha avuto solo l’8,1% dei voti. Le percentuali di questo televoto hanno impressionato lo stesso conduttore con la fidanzata di Edoardo Donnamaria che ha “pagato” la scelta da parte dei Donnalisi di non votarla per farla uscire. Una decisione nata anche dalla lettera della mamma di Antonella dove chiedeva un aiuto per la figlia che la vedeva in difficoltà. Dopo l’eliminazione di Antonella, si è passato poi a Giaele, Nikita e Milena che si sono giocate il posto come terza finalista del GF Vip. Ad avere la meglio su tutte e tre è Giaele che è così la terza finalista del Grande Fratello Vip insieme a Micol e Oriana. La De Donà deve la sua vittoria schiacciante con il 48% dei voti proprio alla collaborazione dei fandom che supportano la Incorvaia e la Marzoli. Nulla da fare per Nikita che si ferma al 24,7% delle preferenze, mentre Milena è arrivata al 19% dei voti.

GF Vip cosa è successo ieri sera 20 marzo

La puntata di ieri sera 20 marzo del Grande Fratello Vip è iniziata con un messaggio da parte di Alfonso Signorini a tutti i concorrenti specificando che nessuno li costringe a rimanere in casa e che non c’è nessuna penale in caso di abbandono e che qui se non riescono più a reggere l’esperienza possono andare tranquillamente via. Pochissimo a sorpresa lo spazio dedicato agli Oriele dopo la squalifica di Daniele: la questione è stata affrontata in pochi minuti insinuando ad Oriana il dubbio che la colpa sia stata sua a causa della reazione avuta allo scherzo di Daniele che ha portato poi alla squalifica. Nessun cenno alla lettera della Bebè pubblicata sui social da Dal Moro e anche dei tanti tweet dell’ex tronista che però aveva preannunciato l’impossibilità di poter partecipare alla puntata e di aver rifiutato di inviare un videomessaggio che poteva essere strumentalizzato. Una decisione che a conti fatti è stata punita dalla punizione che ha deciso di liquidare la questione in pochi minuti creando in Oriana ulteriori dubbi sulla veridicità del rapporto con Daniele. Nella puntata di ieri sera 20 marzo si è parlato tanto di Antonella Fiordelisi e ancora una volta del poco feeling in casa con Micol. Anche negli ultimi giorni non sono mancate le accuse soprattutto da parte di Antonella che non ha amato vedere Micol come finalista. Ennesimo scontro tra la fidanzata di Donnamaria e Orietta Berti con quest’ultima che ha consigliato ad Antonella di avere meno arroganza perché aprire un account Instagram lo sanno fare tutti. Un blocco è stato poi dedicato a Nikita, al suo compleanno e ai festeggiamenti nella casa tra torta, maschere di unicorni e bagno in piscina. Nello specifico anche Luca Onestini si è avvicinato alla festeggiata dopo tanti mesi di silenzio, un rapporto che è stato approfondito da Alfonso Signorini. La scelta di Onestini è stata apprezzata dal conduttore per portare un po’ di tranquillità nella casa, un gesto benvoluto anche da Nikita con i due che sono tornati a riparlarsi, nulla di trascendentale ma almeno non ci sono più discussioni. La Pelizon ha ricevuto anche un videomessaggio dalla sorella che le ha fatto gli auguri per il compleanno e le ha dato il supporto di tutta la famiglia. Si è tornati a parlare di Antonella e del rapporto con Donnamaria con il confronto spesso sottolineato tra la sua relazione e quella tra Tavassi e Micol. La parte finale della puntata di ieri sera del 20 marzo del GF Vip è stata dedicata a Giaele e a Alberto: la De Donà ha ricevuto la visita dei nonni e soprattutto della mamma Tatiana che ha emozionato tutti in studio e anche nella casa con Tavassi in lacrime. Infine è stata mandata la linea della vita di Alberto dove ha parlato del suo rapporto con i genitori che hanno divorziato quando lui era piccolo. Con la mamma ha un legame fortissimo mentre con il padre ci sono stati alcuni battibecchi in passato che però non hanno minato il loro rapporto.

GF Vip chi è stato nominato 20 marzo

Le nomination del GF Vip di ieri sera 20 marzo sono state fatte da parte dei concorrenti sapendo che sarebbe servito per decidere il quarto finalista e l’ennesimo eliminato. Il primo ad entrare in confessionale è stato Tavassi che ha fatto il nome di Nikita perché vuole che esca. Luca Onestini sceglie Milena perché è la persona con cui ha meno rapporti; Nikita fa il nome di Andrea perché non c’è un vero rapporto tra i due con quest’ultimo che continua a sostenere di non fidarsi di lei. Maestrelli ha nominato Alberto perché l’unico con cui non ha legato, Milena ha scelto Luca perché tra loro è cambiato il rapporto. De Pisis ha ricambiato la nomination con Andrea, infine Giaele, Micol e Oriana, le tre finaliste, hanno fatto un’unica nomination scegliendo in accordo di fare il nome di Tavassi come obiettivo di farlo diventare finalista tramite televoto. Con questa scelta il televoto diventa apertissimo perché in nomination vanno Nikita, Alberto, Andrea, Tavassi, Luca e Milena. Tutti i concorrenti della Casa, ad eccezione ovviamente delle finaliste, sono a rischio eliminazione o hanno la possibilità di diventare il quarto finalista del Grande Fratello Vip. Il più votato sarà il finalista, il meno votato l’eliminato.