Vite al Limite Geno e Nico oggi come sono i figli d’arte FOTO

I cugini Geno Decunto e Nico Martone sono stati protagonisti di una puntata di Vite al Limite: come sono oggi e quanti kg hanno perso

Nell’undicesima stagione di Vite al Limite il dottor Nowzaradan ha avuto per la prima volta come pazienti i cugini Geno e Nico. Il sostegno che i due hanno mostrato l’uno per l’altro è stato incredibilmente memorabile, mentre lavoravano diligentemente per perdere abbastanza peso per potere avere l’ok ad un intervento chirurgico di perdita di peso che avrebbe cambiato la loro vita. Mentre Geno faceva del suo meglio per lavorare sulla sua salute da un po’ di tempo, Nico ha deciso in un secondo momento di prendere questa decisione proprio quando ha accompagnato il cugino ad una visita medica. I due protagonisti di Vite al Limite hanno deciso che sarebbero stati in grado di aiutarsi l’un l’altro con i loro obiettivi, spingendosi a vicenda a rimanere rigorosi con la dieta e l’esercizio fisico costante. Entrambi hanno incontrato alcuni problemi importanti durante la perdita di peso ma hanno comunque ottenuto il nulla osta per l’intervento chirurgico per la perdita di peso. Durante l’episodio dei due cugini, Nico ha perso quasi 60 kg, mentre Geno ha perso addirittura 119 kg. La madre di quest’ultimo credeva che avesse una dipendenza dal cibo e pensava che la genetica avesse giocato un ruolo importante, visto che si era sottoposta anche lei a un intervento di bypass gastrico all’età di 36 anni sempre grazie al dottor Nowzaradan di Vite al Limite. All’inizio Nico pesava più di 195 chili quando ha iniziato il suo percorso di dimagrimento, con il suo futuro a rischio e il suo atteggiamento un po’ troppo soft, è stato spinto da suo cugino, dalla sua famiglia e dal suo medico a perdere il peso necessario per sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica. Dopo aver perso quasi 58 chili, è stato autorizzato a sottoporsi all’intervento.

Vite al Limite Nico e Geno oggi

Ovviamente la curiosità dei fan del programma è sapere come sono oggi Geno e Nico, quanti kg hanno perso e se stanno proseguendo con il loro dimagrimento. Da quando le riprese di Vite al Limite sono terminate, Nico sembra aver continuato il suo percorso per perdere tempo. È da poco fidanzato con il suo amore di sempre, Rose, e continua a perdere peso e a mantenersi in salute. Mentre Nico si è comportato bene dopo l’intervento chirurgico per la perdita di peso, Geno ha avuto un po’ più di problemi. Pesava originariamente 310 kg e sapeva di doversi dare una mossa o rischiava seriamente la vita. “Sono entusiasta che Nico sia con me, così possiamo farlo insieme”, aveva dichiarto. “Abbiamo lavorato sodo per fare più progressi”. I due hanno lavorato insieme, seguendo la dieta e dando vita ad una “tradizione familiare”, quella di andare in palestra insieme. Alla fine Geno Decunto ha perso circa 74 chili ed è stato in grado di sottoporsi a un intervento chirurgico per la perdita di peso. Dopo l’intervento, le cose sono state un po’ più difficili. Con ancora molto peso da perdere, sta ancora lavorando sulla sua salute, ma sembra impegnarsi a fondo per mantenersi motivato anche grazie alla relazione con Jessica. Dopo alcune difficoltà durante il periodo iniziale sia Geno che Nico hanno sfidato le probabilità e hanno perso peso. I due continuano a lavorare sodo per mantenersi in forma ed entrambi hanno relazioni sane e sicure che li sostengono. Hanno l’un l’altro e il resto della loro famiglia, oltre ai loro fan di Vite al Limite che li aiutano a mantenere la loro responsabilità.