Anticipazioni Felicissima Sera Pio e Amedeo: ospiti prima puntata

Anticipazioni prima puntata Felicissima Sera di Pio e Amedeo: chi sono gli ospiti e quante puntate in questa edizione del programma comico

Pio e Amedeo tornano in prima serata con la seconda edizione di Felicissima Sera, che tanto successo ha ottenuto due anni fa, generando però non poche polemiche. Mediaset ha riconfermato lo show del duo comico, che è stato in grado di ottenere un convincente share, proponendo una comicità che promette d’essere contro il politically correct. Si tratta del loro primo vero passo dopo l’esperienza di Emigratis, nel tentativo di confermarsi come conduttori a tutti gli effetti. Curiosità per la prima puntata di Felicissima Sera, in attesa di capire se vi saranno gli stessi ascolti del passato. A far discutere durante la prima edizione fu in particolare il monologo di Amedeo sull’omosessualità, criticato aspramente da più fronti, dalla politica alla comunità LGBTQ+, con tanto di risposta di Tiziano Ferro sul palco del Festival di Sanremo.

Le anticipazioni di Felicissima Sera All Inclusive, questo il titolo completo scelto per la seconda edizione dello show, confermano gli ospiti della prima puntata di venerdì 24 marzo, al via alle ore 21,50 su Canale 5. Pio e Amedeo non sono più i re del trash, come con Emigratis, ma giurano d’essere in grado di proporre uno show per tutta la famiglia. Da capire se saranno in grado di rientrare nei nuovi standard di Pier Silvio Berlusconi, che ha ampiamente limitato i comportamenti dei concorrenti del Grande Fratello VIP, in nome di un maggior decoro, con tanto di squalifiche a raffica. Apparsi a Michelle Impossible, i due comici hanno promesso un’edizione piena di ospiti, a partire da Silvia Toffanin, che è stata la prima a essere stata annunciata, proprio nello studio di Verissimo. Michelle Hunziker restituirà il favore, presentandosi tra gli ospiti di serata, che sarà molto musicale, dal momento che ci sarà spazio per ben tre cantautori, a partire dalla vincitrice di Sanremo Elisa, seguita da Zucchero, che in quella fortunata edizione dell’Ariston scrisse entrambe le canzoni finaliste, e Gigi D’Alessio, reduce dal successo di The Voice Senior e Kids. Spazio infine a Giovanna Civitillo, compagna celebre di Amadeus.

Felicissima Sera quante puntate sono

La seconda edizione di Felicissima Sera di Pio e Amedeo promette di tenere incollati milioni di spettatori dinanzi alla televisione, a partire da venerdì 24 febbraio in prima serata su Canale 5. Nel 2021, quando il programma andò in onda per la prima volta, il numero di ospiti per ogni singolo appuntamento era ben maggiore, con ben 11 volti noti all’esordio, 9 nella seconda serata e ben 13 nel gran finale. Stavolta le cose andranno in maniera un po’ diversa ma Mediaset spera di confermare la media del 20% di share, con 4 milioni e più di spettatori davanti alla TV in ogni appuntamento. Confermato il numero di puntate di Felicissima Sera con Pio e Amedeo che, come nella prima edizione, andranno in onda con tre prime serate. Così come due anni fa, però, ci sarà probabilmente spazio per una quarta puntata, dedicata al meglio di questa edizione. Un’ipotesi che però dev’essere ancora confermata o smentita dai diretti interessati.