Carol Alt oggi marito e figli: sta con un giovane russo

I dettagli della vita privata di Carol Alt: l’amore ritrovato dopo il matrimonio definito infelice e cosa fa oggi la modella e attrice

Bella più che mai a 62 anni di età è difficile vedere foto della vita privata di Carol Alt, molto riservata anche su Instagram, che oggi ha un compagno ma non un marito. La supermodel non ha avuto figli, né dal suo ex Ron Greschner, né da altre relazioni. L’icona anni ’80 oltre ad essere ancora un personaggio televisivo molto attivo, è impegnata in moltissime campagne a sostegno della salute e del benessere ed è protagonista di iniziative e collaborazioni, continuando la sua lunghissima carriera da indossatrice. La statunitense ha avuto una vita sentimentale molto movimentata ed è finita di frequente al centro del gossip, a causa soprattutto della sua storia segreta con Ayrton Senna, rivelata dalla stessa Carol Alt solo dopo la morte del pilota avvenuta nella tragica gara di Imola del 1 maggio 1994. Al tempo della relazione col pilota, la supermodella era sposata, ma chiusa in un matrimonio a suo dire infelice e anche quel tragico incidente le ha dato la forza di reagire e mettere fine a quella relazione.

La protagonista di Via Montenapoleone ha raccontato al Corriere della Sera di aver amato solo due uomini nella sua vita: uno era proprio il pilota brasiliano e l’altro è stato Alexei Yashin, il compagno attuale di Carol Alt. Il fidanzato della modella è russo è ha ben tredici anni in meno della compagna: in carriera è stato un giocatore di hockey sul ghiaccio, come il primo marito del volto di “I miei primi 40 anni”. Nonostante la straordinaria notorietà e la presenza in passato al centro del gossip, l’ex fidanzata di Ayrton Senna mantiene oggi il riserbo sulla sua vita sentimentale e parla poco della sua relazione. E’ stata uno dei grandi miti del secolo scorso la modella e attrice nata a New York negli anni Sessanta che, poco più che ventenne, ottenne una grandissima risonanza in tutto il mondo, diventando una delle grandi supermodelle di quegli anni e affermandosi poi come attrice.

Carol Alt primo marito

Prima dell’amore con l’attuale compagno Alexei Jasin, Carol Alt è stata sposata, dunque, con un altro giocatore di hockey: Ron Greschner. I due si sono sposati nel 1983, quando la showgirl era ancora molto giovane, aveva appena 23 anni, e si stava guadagnando le copertine delle riviste di moda e le passerelle delle sfilate. Una coppia formata da un campione dello sport e una bellissima modella, ovviamente, al tempo è stata capace di attirare l’attenzione generale, ma a posteriori si è scoperto che il matrimonio dell’attrice di I miei primi 40 anni è stato tutt’altro che semplice. Nel 1990 Carol ha conosciuto Senna durante una sfilata di Ferragamo e da lì si è lasciata andare a una relazione clandestina, complici le difficoltà che viveva con suo marito. La storia, stando al racconto, è andata avanti fino alla morte del brasiliano e dopo qualche tempo la modella ha deciso di dire basta, mandando all’aria quel matrimonio ormai consumato con Ron Greschner. La rottura non deve essere stata semplice, la soubrette non ha speso belle parole per il suo primo marito e tra i due ci sono state in passato anche delle beghe legali a causa di alcune pendenze economiche risalenti agli anni in cui sono stati insieme.