Costanza Caracciolo origini: verità su famiglia nobile

Le origini della celebre showgirl Costanza Caracciolo: il legame con la famiglia e le domande sulla discendenza nobile

Costanza Caracciolo, bionda con gli occhi azzurri, è di origini meridionali e per il cognome ci si interroga se la sua discendenza sia nobiliare. È sicuramente una delle più celebri showgirl dello spettacolo italiano, diventata molto famosa soprattutto grazie al ruolo di velina di Striscia la Notizia, quando con Federica Nargi ha composto una delle coppie più celebri del famoso programma di Antonio Ricci. Nata il 17 gennaio del 1990 a Lentini, un paese della Sicilia, in provincia di Siracusa, sin da piccola Costanza Caracciolo ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della moda e dello spettacolo, tentando la strada battuta da moltissime giovani aspiranti, quello dei concorsi di bellezza. Grazie a questa sua esperienza la moglie di Bobo Vieri si fa notare da Striscia la Notizia e diventa, dunque, la velina del programma. Per ottenere il successo è stato importante, sicuramente, l’apporto della famiglia per l’ex partecipante di Pechino Express, che ha un legame molto forte con i suoi genitori e con sua sorella Ludovica.

Intorno alle origini di Costanza Caracciolo c’è una questione che interessa molto ai fan, ovvero il cognome nobile della showgirl. Caracciolo è infatti il nome di una celebre famiglia aristocratica italiana, di origine napoletana e che si è sviluppata soprattutto nel sud Italia. Si tratta di una discendenza molto lunga e ramificata e le origini siciliane della stilista hanno fatto sorgere la domanda se Costanza Caracciolo avesse origini nobili e se la sua famiglia fosse discendente della celebre dinastia Caracciolo. In tal senso dare una risposta sicura non è semplice, perché anche se ci fosse un lontano legame con la nobile famiglia si è sicuramente perso nel tempo, considerando che il cognome Caracciolo è ormai diffusissimo in Italia. Sulle sue origini siciliane l’ex velina ha spesso ironizzato essendo bionda con gli occhi azzurri e non la canonica sicula dall’aspetto mediterraneo. In realtà non è difficile trovare questo genotipo in Trinacria perché proviene dalla dominazione normanna.

Costanza Caracciolo figlie

Costanza Caracciolo oggi è stilista e ha lanciato su Instagram la sua linea di abbigliamento. L’ex velina di Striscia La Notizia è stata spesso anche al centro del gossip, con le indiscrezioni e i rumors che si sono rincorsi, fino all’amore con Christian Vieri, mitico attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, con cui da qualche anno ormai la soubrette fa coppia fissa. La relazione tra i due risale al 2017 e a febbraio 2023 con un post su Instagram la Caracciolo ha celebrato i suoi sei anni di amore con l’ex attaccante. Una relazione arricchita anche dalla nascita di due bellissime figlie: Stella, venuta al mondo il 18 novembre del 2018, e Isabel, che invece è nata il 25 marzo 2020. In mezzo c’è stato il matrimonio, in forma civile, che è stato celebrato a Milano nel marzo 2019 con pochissimi invitati vip e non. Sui social possiamo vedere diversi scatti che raffigurano Costanza Caracciolo e Bobo Vieri con le loro due piccole, che oggi stanno crescendo e hanno 4 e 3 anni e sono fonte di grandissima felicità per i due famosissimi genitori.