Rudy Zerbi compagna attuale: con chi sta il prof di Amici

Le ultime notizie sulla vita privata del prof di Amici Rudy Zerbi: la rivelazione e il mistero sull’identità della donna

Tra i volti noti di Amici 22 saldamente presenti anche quest’anno c’è naturalmente Rudy Zerbi, uno degli storici prof del talent show di Maria De Filippi. L’ex produttore discografico è sicuramente un volto estremamente noto nel mondo dello spettacolo, protagonista ormai simbolico di Amici, ma al centro anche di molti altri programmi e spesso anche del gossip. In tal senso, la vita privata di Rudy Zerbi anche è stata ricca di avvenimenti, con diverse storie importanti all’attivo, ultima quella con Maria Soledad Temporini, madre dell’ultimo figlio del prof. Dopo la fine della lunga relazione con Maria Soledad, la situazione sentimentale di Rudy Zerbi è stata rivelata dallo stesso figlio di Davide Mengacci che ha partecipato ad una puntata di C’è Posta per Te. Luciana Littizzetto aveva deciso di inviare un invito a lui, Alessia Marcuzzi, Alessandra Celentano e Tommaso Zorzi perché era riuscita a trovare ipotetiche anime gemelle. Proprio la presenza di Rudy Zerbi aveva fatto luce sulla sua vita privata ufficializzando il fatto che sia single e che attualmente non abbia una compagna. Durante il simpatico siparietto nello show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il conduttore radiofonico era stato al gioco insieme agli altri ospiti vip anche perché la scelta della Littizzetto era quella di invitarlo a diventare fluido dato che con le donne non gli è andata bene.

Rudy Zerbi e Maria Soledad

L’ultima storia nota di Rudy Zerbi è stata quella con Maria Soledad Temporini, terminata proprio qualche tempo fa, anche in questo caso senza troppe rivelazioni da parte del prof di Amici. L’ex compagna del figlio di Davide Mengacci è una persona estranea al mondo dello spettacolo, è un architetto di origini argentine. Stando alle notizie disponibili, Rudy Zerbi e Maria Soledad Temporini si sono conosciuti grazie a degli amici in comune, probabilmente nei primi anni Dieci, e tra loro è scoppiato l’amore, suggellato dalla nascita del piccolo Leo, venuto al mondo nel 2015. La storia d’amore è poi terminata ufficialmente nei primi mesi del 2021, con il giudice di Tu si que vales che aveva dichiarato in una puntata del Maurizio Costanzo Show che la sua storia con l’argentina era terminata senza però rilasciare ulteriori approfondimenti, chiudendo anche alle domande che tendevano a scoprire qualcosa in più sui motivi della rottura. A più di un anno dalla fine della relazione, non sembrano esserci novità sulla vita privata di Rudy Zerbi. Il professore di Amici 22 ha raccontato spesso del rapporto con i suoi figli, quattro avuti da tre donne diverse, l’ultimo dei quali è stato proprio Leo con Maria Soledad. Lo rende orgoglioso il fatto che abbia lavorato bene nel corso degli anni per far sì che siano uniti tra di loro e infatti hanno un ottimo rapporto anche perché per lui essere padre è stato difficile come per tutti dato che non c’è un manuale d’istruzioni. Nonostante abbiano mamme diverse, Rudy Zerbi è riuscito a tenerli uniti come un’unica famiglia.