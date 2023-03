Il Cantante Mascherato 2023 eliminato seconda puntata: chi era Colombi

La seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ha visto l’addio di due maschere: un eliminato con la maschera d’oro e l’altro dal pubblico

Dopo il Cigno la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023 ha portato all’eliminazione di ben due maschere. La Rosa è stata esclusa dalla gara grazie alla maschera d’oro usata da Flavio Insinna, mentre i Colombi è il secondo eliminato della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Per l’occasione la giuria ha visto la collaborazione di Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini, Pietro Pulcini nel ruolo del brigadiere Ghisoni e Simone Di Pasquale vestito da carabiniere per una reunion di Don Matteo insieme a Flavio Insinna, tutti convinti di svelare la maschera del Criceto che per tutti è Nathalie Guetta. Anche in questa puntata sono stati tantissimi gli indizi raccolti dai giurati e da Sara Di Vaira e Rossella Erra, a cominciare dalla prima maschera che si è esibita i Colombi che hanno cantato Triangolo di Renato Zero. Gran parte del pubblico social e alcuni membri della giuria pensano che dietro la maschera ci siano Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Si passa poi allo Scoiattolo Nero e al primo colpo di scena della serata con Christian De Sica che decide di utilizzare la sua maschera d’oro e punta tutto sul nome di Anna Falchi. Tentativo fallito e maschera che passa così direttamente alla prossima puntata. Arriva il turno del Criceto tra un battibecco e l’altro in giuria in particolare tra Flavio Insinna e Serena Bortone: tutti gli indizi portano a Nathalie Guetta poi scatta la gag con Nino Frassica che invece fa il nome assurdo di Raoul Bova. La maschera Riccio gioca molto con gli indizi e ammette di aver anche mentito, dopo la sua esibizione spuntano i nomi di Nek e Massimo Lopez. Si passa poi al Porcellino che si esibisce con un omaggio a Giorgio Gaber e la giuria punta sul nome di Maurizio Ferrini.

Il Cantante Mascherato 2023: chi era nei Colombi

Sulla falsariga di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha portato in questa edizione anche il Mascherato per una notte nella seconda puntata di ieri sera sono stati Albano e la figlia Jasmine. Si torna alla gara con Ciuchino che ricorda Nino Frassica presente come ospite proprio di questa puntata, la maschera dello Squalo invece porta al secondo colpo di scena della serata. Una parrucca di capelli bianchi spinge a pensare che dietro ci sia Drusilla Foer e così dopo l’esibizione in Certe Notti arriva la scelta da parte di Serena Bortone di esercitare la maschera d’oro. Tutta la giuria è d’accordo con lei ma in realtà non è lei e così Squalo si qualifica direttamente alla prossima puntata. Il Cavaliere Veneziano canta Noi due nel mondo e nell’anima e raccogliendo altri indizi la giuria si divide tra Samuel Peron e Alessandro Egger, la Stella invece canta Made in Italy e sui social si fa sempre più forte l’ipotesi che si tratti di Simona Ventura come proposto anche da Flavio Insinna con alcuni indizi relativi all’Isola dei Famosi. Si passa a La Rosa che canta Ritornerai di Bruno Lauzi: la maschera era già stata a rischio nella prima puntata arrivando al ballottaggio ma ieri sera non ci sono stati più dubbi. Flavio Insinna sceglie di utilizzare la maschera d’oro scommettendo sul nome di Valeria Fabrizi e nella Rosa c’era proprio l’attrice che interpreta Costanza in Che Dio Ci Aiuti. L’ultimo ad esibirsi è l’Ippopotamo e la giuria si divide tra Bobby Solo e Mal. Alla fine Stella e Colombi sono le due maschere al ballottaggio finale che viene deciso dal voto dei social che decide chi dovrà essere eliminato tra le due maschere e decide che il secondo eliminato del Cantante Mascherato 2023 sono i Colombi che era la coppia formata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo come ipotizzato da Flavio Insinna.