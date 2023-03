Justine Mattera marito e figli: Fabrizio dopo Paolo Limiti

Vita privata di Justine Mattera, marito e figli: chi ha sposato dopo il divorzio con Paolo Limiti e da quale città italiana viene la sua famiglia

Justine Mattera, 51 anni, oggi ha un marito e due figli. La sosia di Marylin Monroe è una famosa showgirl, conduttrice e cantante, nata a New York nel 1971 e naturalizzata italiana. Vive e lavora nel nostro Paese dal 1994 e, innegabilmente, deve tantissimo della sua carriera all’ex marito Paolo Limiti. È stata valletta di alcuni suoi programmi e la coppia si è sposata nel 2000, lasciandosi però dopo appena due anni. Lei avrebbe voluto diventare madre, sposatasi a 29 anni, ma non vi è mai stata la possibilità, dal momento che a 60 anni il presentatore non voleva trasformarsi in un padre-nonno. Si sono lasciati ma sono rimasti in ottimi rapporti e in seguito Justin Mattera gli ha presentato anche il suo attuale marito Fabrizio Cassata. Un personaggio del tutto fuori dal mondo dello spettacolo, trattandosi di un imprenditore.

Sposati da quasi 15 anni, Justin Mattera e suo marito hanno una splendida famiglia arricchita da due figli, un maschio e una femmina. Lei ha dunque coronato il suo grande sogno ma, tornando per un attimo al marito di Justine Mattera, sappiamo di lui che è impegnato sul fronte manageriale di una società che si occupa di salute e benessere, la Bauer. Fabrizio Cassata ha trasmesso alla sosia di Marylin Monroe la grande passione per lo sport e insieme si sono cimentati nel triathlon. Nel 2007 hanno avuto il loro primogenito, Vincent Michael, mentre nel 2009, anno delle nozze, è nata Vivienne Rose. L’ex di Paolo Limiti e suo marito non amano particolarmente apparire sui social della madre, come lei ha spiegato. Non apprezzano così tanto le foto, che rappresentano una fetta importante del lavoro online di Justine Mattera, ma sono sempre al suo fianco, ha raccontato. Come madre si definisce molto ansiosa, “contagiata” dalle abitudini italiane, ha rivelato in un’intervista.

Justine Mattera origini italiane

Nata a New York e resa nota per la somiglianza con Marilyn Monroe, è difficile pensare che Justine Mattera sia italiana, o quantomeno di origine, anche se c’è una sorpresa a confermare i rumors. Occorre sapere come il legame della show girl con il nostro Paese sia forte, al punto da essersi laureata in lEtteratura italiana e inglese a Stanford. La famiglia della valletta ha origini italiane e lei ha seguito questa scia per motivi scolastici, trasferendosi a Firenze nel 1994, così da specializzarsi in Lingua e letteratura italiana, così come in Storia dell’Arte. Oggi l’ex moglie di Paolo Limiti è naturalizzata italiana, dove lavora ormai da moltissimi anni, avendo iniziato come modella e cubista per mantenersi. Le sue origini non hanno però nulla a che fare con la Toscana, così come con Matera, nonostante il suo cognome possa suggerirlo. Ha raccontato, infatti, d’avere dei bisnonni siciliani, che sono emigrati in America, pur non avendo le prove materiali della loro discendenza. Certi documenti sono andati persi e non si è ritrovata con altro se non i racconti dei propri cari. Nel 2021, però, le è stata fatta una graditissima sorpresa, nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno. La conduttrice Serena Bortone ha infatti avviato un collegamento con il Comune di Messina, che ha confermato il ritrovamento degli incartamenti. I documenti provano le origini siciliane di Justin Mattera, che è stata dichiarata cittadina di Messina. Un gesto splendido che ha commosso la donna in maniera profonda, come evidenziano le sue parole: “È come ritrovare una parte di me”.