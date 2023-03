Amici 22 Umberto contro Mattia: i fan notano dettaglio inquietante

È andato in onda nel daytime di Amici 22 del 29 marzo una ramanzina di Umberto Gaudino nei confronti di Mattia Zenzola per il suo atteggiamento: i fan gridano al complotto

Quando i fan hanno visto il daytime di Amici 22 del 29 marzo dedicato in gran parte a Mattia e allo sfogo che il professionista di latino ha avuto nei suoi confronti hanno iniziato a riflettere su un dettaglio che forse ai più può sfuggire ma non a chi ha seguito il percorso del ballerino sia l’anno scorso che in questa edizione del talent show. L’insegnante non ha tollerato quello che ha ritenuto un atteggiamento sprezzante dell’allievo nei suoi confronti mentre spiegava delle correzioni di danza da remoto in sala prove. Umberto Gaudino ha stilato un elenco di lamentele che Mattia nel corso di questo tempo ha fatto al team che lo segue: dalle musiche ai passi passando all’approccio sempre poco positivo. In particolare l’atteggiamento è ritenuto poco professionale e autoreferenziale al punto da infastidirlo molto e interrompere la lezione andando via e lasciando l’allievo solo sconsolato a riflettere su quanto accaduto. Quando poi è rientrato tra i due c’è stato un confronto e un chiarimento iniziato con Umberto che ha fatto notare come l’allievo di Raimondo Todaro non ascoltava le correzioni e in maniera distratta rispondeva su altri passi e inoltre non si concentrava sul modo di preparare la coreografia in base a ciò che il professionista gli diceva sul movimento delle braccia e del corpo. Infine l’insegnante di latino ha messo spalle al muro il concorrente di Amici 22 dicendo che la sua irritazione è frutto dell’alta considerazione che ha di lui come ballerino ma che se non gli viene incontro, crescendo, maturando e dimostrando interesse alla lezione insieme non andranno mai da nessuna parte. (continua dopo la foto)

Amici 22 Mattia penalizzato: la teoria

Mattia con il viso triste e molto preso dalle parole del maestro ha fatto un passo indietro spiegando di non essere arrogante o sprezzante come può sembrare ma semplicemente ha lasciato intendere che è frutto delle sue insicurezza il comportarsi in un determinato modo ma che ogni giorno cercherà di migliorare fino alla fine questo suo enorme difetto che penalizza il suo essere professionista dando di fatto ragione alla sfuriata di Umberto Gaudino vista nel daytime di Amici 22 del 29 marzo. Inoltre il ballerino dei TodArisa ha tenuto a sottolineare che il giorno prima aveva prenotato la sala prove per poter ripetere tutte le sue coreografie e imparare il nuovo pezzo di modern contaminato frutto del guanto di sfida lanciato da Todaro a Ramon per arrivare preparato alla lezione, è questa la prova che i fan hanno notato. I sostenitori di Mattia pensano infatti che questa sfuriata sia stata montata ad arte in un momento particolare della gara visto che Zenzola era sulla cresta dell’onda dopo aver guadagnato due punti fondamentali per la sua squadra e aver ricevuto complimenti importanti dai giudici compreso Giuseppe Giofrè, danzatore di livello internazionale. Essendo che il latinista si era concretamente dimostrato pronto al sacrificio e alla preparazione per affrontare al meglio il suo percorso al serale di puntata in puntata, lo sfogo del professionista risulta non ancorato alla realtà secondo i fan ma un pretesto per metterlo in cattiva luce e rendere più frizzante la competizione.