Quando esce l’ultimo Mission Impossible: data diversa in Italia

Quando esce Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno, nuovo film con Tom Cruise: data d’uscita anticipata in Italia

Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno è il settimo e nuovo film della saga con Tom Cruise, mentre la parte due sará l’ultimo ad emozionare il mondo intero. La data d’uscita di entrambe le pellicole è prevista per luglio e il 2024, ma in Italia esce un giorno prima rispetto agli Stati Uniti. A tenere viva l’attenzione del pubblico sono soprattutto gli stunt del grande attore, che non usa controfigure. Nel corso degli anni le sue acrobazie sono divenute un marchio di fabbrica, spingendosi sempre oltre. Basti pensare che Tom Cruise girerà un film nello spazio. Tornando a Mission Impossible Dedad Reckoning Parte Uno, però, la scena che tutti aspettano di vedere sul grande schermo è senza dubbio quella che vede Ethan Hunt a bordo di una moto da cross, lanciarsi nel vuoto, tra le montagne, per poi salvarsi la vita aprendo al momento giusto il paracadute. Quello che si vede nella scena è davvero Tom Cruise, che ha mostrato la realizzazione di questo straordinario stunt molti mesi fa. La realizzazione di Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno è avvenuta in piena emergenza Covid e ha richiesto estrema attenzione.

Un impegno, quello di Tom Cruise, che per Steven Spielberg ha di fatto salvato l’industria del cinema americano, avendo portato in sala Top Gun Maverick, che ha trascinato la gente al cinema, nonostante i timori del tempo. Confermato il cast protagonista, al quale si aggiungono alcune facce nuove, come di consueto. Al fianco di Tom Cruise ci saranno Ving Rhames, veterano della saga, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Esai Morales, Shea Whigham, Pom Klementieff e Nicholas Hoult. Viene però da chiedersi quanto ci sia ancora da aspettare, ovvero quale sia la data d’uscita di Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno. La risposta è stata svelata con il poster ufficiale della pellicola: 14 luglio 2023. Ancora un po’ di pazienza per i fan di tutto il mondo e, guardando al nostro Paese, c’è una bella notizia da sottolineare. Il nuovo Mission Impossible uscirà in anticipo in Italia, precisamente il 13 luglio 2023. Come il titolo ben chiarisce, questa storia sarà alquanto grande, tanto da essere divisa in due parti. Per i più curiosi, c’è già la data d’uscita di Mission Impossible Dead Reckoning Parte Due: 28 giugno 2024. (Continua dopo la foto)

Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno trama

Il settimo capitolo della saga con protagonista Tom Cruise nei panni Ethan Hunt è Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno L’ultima volta che avevamo visto l’intrepido agente e la sua squadra era riuscito a evitare un’esplosione nucleare per una manciata di secondi, salvando il mondo da un potenziale conflitto globale. La trama non è stata ancora svelata ma sappiamo che ci sarà il ritorno di un vecchio protagonista del primo capitolo diretto da Brian De Palma, Henry Czerny, nei panni di Eugene Kittridge, ex capo dell’IMF. Il principale villain della pellicola sarà invece interpretato da Nicholas Hoult, contro il quale Tom Cruise dovrà battersi per salvare ancora una volta il mondo dal caos.