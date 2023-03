Un passo dal cielo 7 dove è stato girato location: San Vito di Cadore

Dove è stato girato Un passo dal cielo 7: le location della fiction Rai ambientata sulle Dolomiti: il lago di Mosigo nella realtà

Le location di Un passo dal cielo 7 lasciano senza parole per quanto sono belle. La fiction Rai punta tantissimo sulle ambientazioni naturali, dedicando ampie panoramiche alle vallate che circondano il cast e fanno da cornice alle storie d’amore e delitti che vengono raccontate. I fan però si chiedono dove sia stata girata così da potersi cimentare magari in un viaggio alla riscoperta di quei posti, scovando il capanno di Francesco, che ormai è di Manuela, come spiega la prima puntata della nuova stagione, il commissariato e non solo. La parola chiave di Un passo dal cielo è senza ombra di dubbio natura e così ogni puntata porta nelle case degli italiani laghi cristallini e montagne maestose, spingendo sempre più persone a lasciarsi attrarre dai paesaggi delle Alpi. Parlavamo di commissariato di polizia, e quindi ecco dove si trova in realtà il luogo cardine delle indagini, dove Vincenzo e sua sorella Manuela condivideranno molte scene nella settima stagione. Stupirà sapere che si tratta di un vero e proprio distretto di polizia che trova spazio all’interno dello Chalet sul Lago di Mosigo, non troppo distante da Cortina. Non c’è trucco in Un passo dal cielo 7 e l’intera stagione è stata girata sulle Dolomiti, con minimo ricorso alle riprese in studio. Anche l’occhio vuole la sua parte e chi è pratico di questi sentieri di montagna non farà fatica a riconoscere che le location di Un passo dal cielo 7 sono davvero esaltanti. Paesaggi che hanno rapito il cast che non hanno potuto far altro che scattare numerose foto nel corso delle riprese com’è evidente dai loro profili social.

Un passo dal cielo 7 Lago di Mosigo

In Un passo dal cielo 7 le riprese non si sono più concentrate in Trentino Alto Adige, spingendo il cast e l’intera crew Rai in Veneto, precisamente nei pressi di San Vito di Cadore. Lì spicca il fascino del lago di Mosigo, lago artificiale risalente al 1929 chiamato anche Lago di San Vito perché fa parte proprio del comune. Si tratta di uno degli scenari naturalistici più apprezzati in Italia e all’estero e che ha preso il posto del Lago di Braies come location della fiction Rai Un passo dal cielo. Per chi fosse interessato c’è da aggiungere che non è possibile fare il bagno in questo specchio d’acqua e lo chalet caratteristico che rende così affascinante il luogo è albergo, ristorante e pizzeria, un posto ideale per fermarsi e ammirare il panorama. Infatti il Lago di Mosigo è una meta suggestiva anche per gli amanti della fotografia perché le montagne Sorapiss, Croca Marcora e Antelao si specchiano nelle sue acque. Tutto il luogo è circondato da una natura dominante e chiunque fosse interessato a visitare questo posto sappia che si tratta a San Vito di Cadore, piccolo paesino da poco meno di 2mila abitanti, sito in provincia di Belluno. Qui ci si ritrova poggiati su una conca, proprio nel cuore delle Dolomiti, avendo tutt’intorno numerose cime da togliere il fiato, dalle Marmarole Occidentali al Pelmo, dalla Croda Marcora all’Antelao. Anche il commissariato, già citato, si trova a San Vito di Cadore, con le riprese che in questa settima stagione ci condurranno a caccia di panorami mozzafiato. Tra i luoghi relativi a Cinque Torri, che non possono di certo essere ignorate, c’è il Faloria, montagna che si trova a est di Cortina e ne rappresenta una delle località sciistiche più importanti. Spazio poi a numerosi passi da sogno, per chi adora avventurarsi in natura e non necessariamente sciare o praticare snowboard tutto il tempo: passo Giau, la Valparola, passo Falzarego, Auronzo e, per riposare meritatamente dopo tanto camminare, il rilassante Lago di Misurina.