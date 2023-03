Un passo dal cielo 7 perché non c’è Daniele Liotti: fatto fuori?

Perché Daniele Liotti non c’è in Un passo dal cielo 7: la volontà di rinnovamento e l’operazione in comune con altre serie

Un Passo dal cielo ha fatto il suo ritorno con la sua attesissima settima stagione e tra le tante novità che presenta, ce n’è una che sicuramente non fa piacere ai fan. Si tratta, infatti, dell’assenza di Daniele Liotti, uno dei volti simbolo della fiction di Rai 1, che come ampiamente intuibile dal finale della scorsa stagione non torna per questo ultimo capitolo della fiction Rai. L’assenza dell’attore era stata confermata tempo fa anche da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che in un’intervista al settimanale Tivù aveva svelato l’addio del volto di Francesco Neri alla fiction. Non c’è una rottura dietro a questa scelta, ma si tratta semplice dell’esaurimento dell’arco narrativo del personaggio di Daniele Liotti. Questo addio rientra anche in un più ampio disegno in casa Rai volto al rinnovamento di alcune fiction tradizionali. Negli ultimi tempi, infatti, abbiamo assistito ad addii pesanti in tal senso, da quello di Terence Hill a Don Matteo, fino all’allontanamento di Elena Sofia Ricci da Che Dio ci aiuti. Entrambe le fiction di Rai 1 hanno vissuto un profondo rinnovamento accompagnato a questo pesante cambio della guardia e questo sembra essere anche il destino di Un passo dal cielo, che al pari delle altre amatissime serie di Rai 1 si presenta a questa settima stagione con una veste fresca e aggiornata. Queste operazioni, nonostante l’inevitabile sconforto dei fan per l’addio di volti iconici, ha in realtà finora avuto molto successo, visti i risultati ottenuti dalle ultime stagioni di Don Matteo e di Che Dio ci aiuti e la speranza in casa Rai è che lo stesso scenario possa verificarsi anche per Un passo dal cielo.

Un passo dal cielo Daniele Liotti che personaggio faceva

La fiction di Rai 1, quindi, torna senza uno dei suoi protagonisti più amati, Daniele Liotti, che interpretava il ruolo di Francesco Neri. L’attore ha esordito in Un passo dal cielo nella quarta stagione, prendendo a sua volta il posto di Terence Hill, volto delle prime tre stagioni della serie. Francesco Neri è stato il nuovo capo forestale, subentrato proprio a Pietro, il personaggio di Terence Hill, e si è presentato con un passato molto pesante alle spalle, visto che suo figlio aveva perso la vita in seguito a un tragico incidente con una pistola che aveva lasciato incustodita. Questo episodio ha mandato in frantumi la vita dell’ispettore, che ha perso il suo bambino, ma anche sua moglie, che non è riuscito a perdonargli quella disattenzione. Durante le sue tre stagioni in Un passo dal cielo il personaggio di Daniele Liotti ha vissuto un’intensa storia d’amore con Emma, interpretata invece da Pilar Fogliati, ma dopo il matrimonio anche la donna ha perso la vita e dopo questa tragedia Francesco prima si è dedicato alla risoluzione del tentato omicidio di Dafne Mair e poi ha deciso di trasferirsi in Slovenia, onorando così la memoria di Emma dedicandosi alla guida di un branco di lupi, il sogno che aveva la ragazza prima di morire. Il trasferimento in Slovenia, dunque, ha segnato la fine del percorso di Daniele Liotti a Un passo dal cielo.