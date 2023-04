Antonello Venditti amori: la vita privata del cantante

Il racconto della vita privata di Antonello Venditti: dall’amore con Simona Izzo alla nascita di suo figlio e gli amori successivi

Antonello Venditti ha avuto molti amori famosi, non solo Simona Izzo e Monica Leoffredi. Il cantante è senza dubbio uno dei giganti della musica italiana, rappresentante di spicco della storica scuola cantautorale nostrana, che ha arricchito notevolmente il patrimonio artistico dell’intera nazione. Il cantante romano è conosciuto principalmente per la sua musica, ma spesso è stato protagonista anche del gossip, soprattutto agli inizi della sua carriera. Il nome della voce di Notte prima degli esami è legato indissolubilmente a quello di Simona Izzo, attuale moglie di Ricky Tognazzi, con cui il cantante capitolino è stato sposato per tre anni. Questa storia d’amore risale alla metà degli anni Settanta: l’attrice era poco più che ventenne e il cantautore aveva quattro anni in più della donna. Antonello Venditti e Simona Izzo hanno vissuto una storia d’amore molto intensa, ma che si è esaurita presto. I due si sono sposati nel 1975, un anno dopo circa, il 27 agosto del 1976, è venuto al mondo il primo e unico figlio della coppia, ma nel 1978 il matrimonio tra i due si è già esaurito. Considerando la grande notorietà di entrambi, si questa separazione si è parlato molto, soprattutto negli anni successivi. Di recente, in un’intervista a Generazione Z l’attrice è tornata sulla vicenda, rivelando che tra lei e il suo ex marito i rapporti sono complessi, mentre la separazione sembra sia da ricondurre ad alcune incompatibilità emerse tra i due, culminate poi in un tradimento da parte dell’artista, di cui Simona Izzo ha parlato a Vieni da me.

Dal matrimonio con l’attrice, Antonello Venditti ha, quindi, avuto il suo unico figlio, Francesco Saverio, che ha seguito le orme della madre ed è entrato nel mondo dello spettacolo, divenendo un celebre attore e doppiatore, voce tra gli altri di Ryan Reynolds. Per ciò che riguarda gli amori di Antonello Venditti, la rottura con Simona Izzo è stata molto complessa, ma dopo qualche tempo l’artista ha avuto una nuova storia d’amore, stavolta con Monica Leofreddi. L’artista e la conduttrice televisiva hanno vissuto la loro relazione lontano dai riflettori, anche per la volontà della donna di non voler essere etichettata come la fidanzata del famoso cantante e di volersi costruire da sola la sua strada. Molti dettagli di questa storia, dunque, sono rimasti ben custoditi, ma la liaison è durata nove anni, dal 1985 al 1994, ed è rimasta ben impressa per sempre nel mondo della musica grazie a Ogni volta, una delle canzoni più celebri di Venditti, scritta proprio per l’ex compagna.

Antonello Venditti compagna

Dopo la rottura con Monica Leofreddi, Antonello Venditti ha mantenuto il riserbo sulla sua nuova compagna, proprio come aveva caratterizzato la sua ultima relazione ed è progressivamente sparito dai radar del gossip. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo Millennio, del cantante di Grazie Roma si è parlato soprattutto per la sua musica e per altri aspetti della sua vita personale, come la sua grandissimo passione per la Roma o il suo impegno sociale, elementi fondamentali della vita e della carriera di Antonello Venditti, mai messi in secondo piano o nascosti. Gli amori e il gossip, invece, sono stati relegati a una sfera più giovanile, progressivamente scomparsa dai radar del dibattito pubblico.