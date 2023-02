Simona Izzo moglie di Maurizio Costanzo? La verità

La verità sulla relazione tra Simona Izzo e Maurizio Costanzo: il giallo matrimonio e la vita sentimentale del conduttore

Maurizio Costanzo ha avuto diverse relazione importanti nella sua vita, con ben tre matrimoni prima di quello con Maria De Filippi, il grande amore del conduttore televisivo, al suo fianco fino alla fine dei suoi giorni. Tra le donne della vita di Maurizio Costanzo c’è stata anche Simona Izzo, che però al contrario di quanto in molti pensano non è mai stata la moglie del conduttore televisivo. La relazione tra i due si colloca dopo la fine del secondo matrimonio del conduttore del Maurizio Costanzo Show, quello con Flaminia Morandi, madre dei due suoi figli Camilla e Saverio. La storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Simona Izzo è stata a lungo un grande tema di discussione, anche perché al tempo si pensava che la donna sarebbe presto diventata la terza moglie del conduttore televisivo. I due sono stati insieme negli anni ’80, Costanzo come detto veniva dal matrimonio con Flaminia Morandi, mentre Simona Izzo da quello con Antonello Venditti. I due sono stati insieme per diversi anni, pare che hanno anche vissuto insieme, ma alla fine si sono lasciati prima di compiere il grande passo, senza che però le cause della rottura siano mai state chiarite per bene. Dopo la fine della loro relazione, entrambi hanno ritrovato l’amore e si sono sposati: Maurizio Costanzo con Marta Flavi, Simona Izzo con Ricky Tognazzi. Simona Izzo, quindi, è stata una delle donne importanti della vita di Maurizio Costanzo, ma non è mai stata sua moglie.

Maurizio Costanzo mogli

Come detto in apertura, Maurizio Costanzo ha avuto ben 4 mogli nella sua lunga vita. La prima moglie del conduttore e sceneggiatore televisivo è stata Lori Sammartino: i due si sono sposati nel 1963 e al tempo la donna aveva diversi anni in più rispetto a Costanzo, che invece era un venticinquenne. Dopo qualche anno il matrimonio tra i due è terminato, senza che se ne sia parlato tantissimo, ma nelle varie interviste rilasciate Costanzo ha sempre mantenuto un bel ricordo della sua prima moglie. Dopo Lori, nella vita di Maurizio Costanzo è arrivata Flaminia Morandi, affermata giornalista con cui l’icona della televisione italiana ha anche vissuto l’esperienza di diventare padre. Maurizio Costanzo e Flaminia Morandi sono stati sposati per poco più di dieci anni e in questo lasso di tempo sono nati Camilla e Saverio, i due figli naturali del conduttore, che hanno seguito le orme paterne lavorando anche loro nel mondo dello spettacolo. Alla metà degli anni ’80 è arrivata la fine del matrimonio con Flaminia Morandi e Costanzo si è risposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, con cui le nozze sono state turbolente proprio a causa della quarta e ultima moglie del conduttore: ovviamente Maria De Filippi. Il volto del Maurizio Costanzo Show e la regina dei Canale 5 si sono conosciuti proprio nel 1989, anno delle nozze di Costanzo con Marta Flavi e poco dopo hanno iniziato una relazione, fino a sposarsi nel 1995, dopo che il conduttore ha ufficialmente divorziato con Marta Flavi. Maria De Filippi è stata la quarta e ultima moglie di Maurizio Costanzo, il grande amore della sua vita con cui il leggendario giornalista ha vissuto tantissimi anni, fino alla sua morte.