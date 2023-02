Maurizio Costanzo e Maria De Filippi la storia d’amore: matrimonio

Il racconto della storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: dal primo incontro al matrimonio e all’adozione del figlio

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono stati senza dubbio una delle coppie più celebri della storia dello spettacolo italiano. Il loro amore ha origini lontane: era il 1989 quando i due si sono incontrati, piano piano si sono innamorati e il loro amore ha fatto molto discutere, fino a diventare una delle storie più emozionanti dello star system nostrano. La coppia ha vissuto tantissimi momenti, alcuni bellissimi, come il giorno del matrimonio, il 28 agosto del 1995, ma anche alcuni decisamente difficili, come il 14 maggio del 1993, quando a Roma un’autobomba è esplosa con l’obiettivo proprio di colpire in un attentato il conduttore televisivo, molto impegnato nella lotta contro la mafia. Quel giorno, però, pare che sia stato quello che abbia sancito definitivamente l’amore tra i due, perché a margine dell’attentato, quando Costanzo ha visto la morte in faccia, ha deciso che avrebbe voluto passare il resto della sua vita con Maria De Filippi. Così, arriviamo al 28 agosto del 1995, a quello che è uno dei più celebri matrimoni della storia dello spettacolo italiano, principio di una relazione lunga e solida. Nel 2002 la famiglia si è allargata, con la coppia che ha preso in affido il piccolo Gabriele, adottandolo definitivamente due anni dopo e che oggi ha intrapreso la strada dei genitori adottivi lavorando anche lui in televisione. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno condiviso sia la vita sentimentale che quella lavorativa, essendo due enormi protagonisti del mondo dello spettacolo hanno lavorato spesso insieme, mettendo in piedi progetti come la società di produzione Fascino, una delle principali fonti d’intrattenimento televisivo nel nostro paese. Nel 2020, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno celebrato le nozze d’argento, 25 anni di matrimonio ma più di 30 di amore e ancora un legame profondissimo. I due hanno parlato a più riprese della loro bellissima storia, del grande affetto che li ha legati negli anni e che è stato il segreto della loro storia d’amore, finita solo con la morte di Maurizio Costanzo, ma che rimarrà viva sicuramente nel cuore di Maria De Filippi e dei loro tantissimi sostenitori.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi come si sono conosciuti

Come detto, la storia d’amore tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, quando è nata, ha creato moltissimo dibattito, perché allora il conduttore era ancora sposato con Marta Flavi e anche per la differenza d’età, ben 23 anni. Nel 2020 la conduttrice di Amici e Uomini e Donne ha ripercorso a Domenica In con Mara Venier le tappe della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo, raccontando anche come i due si sono conosciuti. Era la fine degli anni ’80, precisamente il 1989, e Maria De Filippi lavorava presso un’associazione che si batteva contro la pirateria delle videocassette. La conduttrice allora ricevette il compito di portare Maurizio Costanzo al Festival di Venezia e lì i due si sono conosciuti, col conduttore che ha chiesto a Maria, che allora aveva poco meno di 30 anni, se volesse lavorare per lui. La De Filippi ha raccontato che il primo impatto tra loro non è stato molto positivo, inizialmente Maurizio le stava un po’ antipatico per via di alcuni atteggiamenti diretti che aveva, ma piano piano ha imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo e così è scoppiata la loro storia d’amore. Inizialmente Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno vissuto il loro amore in gran segreto, perché come detto il conduttore era sposato, poi sono stati beccati parlare al telefono dalla stessa Marta Flavi e successivamente sono usciti allo scoperto, dando il via a quella che è sicuramente una delle più belle storie d’amore dello spettacolo italiano.