Maurizio Costanzo causa morte: malattia la verità di Maria De Filippi

Addio a Maurizio Costanzo, morto a 84 anni: la causa della morte del celebre giornalista, marito di Maria De Filippi

Lutto improvviso nel mondo dello spettacolo, si è spento Maurizio Costanzo e ci si chiede quale sia la causa della morte del celebre giornalista, conduttore e non solo, che ha fatto la storia della comunicazione e televisione nel nostro Paese che aveva 84 anni di età. Lo stesso Bruno Vespa in diretta al TG1 ha spiegato quanto fosse uno shock la notizia della scomparsa del marito di Maria De Filippi visto che fino a ieri le sue condizioni di salute non destavano preoccupazioni, al punto che aveva lavorato come sempre. A dare notizia della sua tragica morte è stato il suo ufficio stampa, il che esclude qualsiasi ipotesi di fake news. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Maurizio Costanzo è deceduto venerdì 24 febbraio nella sua città, che non aveva mai abbandonato. Un maestro del giornalismo, in grado di alternare sapientemente leggerezza e serietà, come ha ben dimostrato negli anni il suo Maurizio Costanzo Show, indimenticabile, che ha collezionato 4405 puntate, in onda per ben 34 anni, chiuso nel 2009 e riportato in auge nel 2015. Oggi si è definitivamente spento, perché non potrebbe di certo esistere senza il suo genio alla conduzione. Iconico il suo “bboooni, state bbooni”, tipicamente romanesco, che oggi regala un sorriso in più a tutti quelli che lo hanno profondamente amato e ammirato. Si definisce così la grandezza di Maurizio Costanzo, dall’iconico baffo fino all’attentato subito dalla mafia, che provò a farlo saltare in aria (rischio corso anche da Maria De Filippi, che da allora non è più salita in un’auto con lui). Giornalista, autore televisivo, radiofonico, conduttore, autore di testi di canzoni (Se telefonando di Mina è sua, come dimenticarlo) e sceneggiatore. Un gigante del suo tempo, che sarà ricordato per decenni. Si è sposato quattro volte, nel 1963 con Lori Sammartino, nel 1973 con Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli, Camilla e Saverio, sceneggiatrice e regista rispettivamente, nel 1987 con Simona Izzo e nel 1995 con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo malattia

Impossibile non chiedersi le cause della morte di Maurizio Costanzo: malattia o decesso “vecchiaia”, considerando gli 84 anni del celebre giornalista. Nel comunicato dell’ufficio stampa che ha annunciato la morte non era specificato come è morto il conduttore. Purtroppo il marito di Maria De Filippi era malato da tempo e di recente sua moglie aveva confessato il proprio stato di salute. Data la sua età e il fatto che non esista una vera e propria cura per la sua malattia, ma soltanto un metodo per tenerla sotto controllo, si può dire come il suo decesso, per quanto sconvolgente, non sia giunto in maniera del tutto inaspettata per i suoi cari, a differenza del pubblico, distrutto e colto alla sprovvista. Maurizio Costanzo era malato di diabete, il che costringeva sua moglie Maria De Filippi a controllarlo in maniera costante, soprattutto perché il giornalista pare fosse particolarmente goloso. La conduttrice avrà di certo ben custoditi dei cari ricordi, di quando doveva sorvegliarlo per evitare che facesse scorta di dolci e caramelle. La presentatrice di Amici e C’è Posta per te, tra gli altri celebri programmi, ha rivelato come il marito fosse solito nascondere Nutella Biscuits e caramelle Rossana in svariati punti della casa. Dopo essere stato scoperto da lei, si è semplicemente difeso dicendo che in realtà non erano nascosti, un po’ come un bambino scovato con le mani nella marmellata. Tutto ciò ci restituisce un’immagine più intima e umana di un grande pensatore, le cui condizioni sono peggiorate al punto da risultare mortali, purtroppo, lasciando un enorme vuoto dietro di sé.